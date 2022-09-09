МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал тему попытки искусственно ограничить стоимость российского газа, которое по инициативе Еврокомиссии планируют обсудить 9 сентября представители стран ЕС. Страны Евросоюза не поддержат "потолок цен на газ", сообщил источник

"Есть прямые контракты на поставку, любая попытка ограничения цен на газ — это нарушение контракта, — замечает эксперт. — Соответственно, покупатель должен уведомить "Газпром", что больше не намерен исполнять контракт на тех условиях, которые подписаны, что он будет платить меньше или что-то еще делать. С этого момента контракт теряет юридическую силу, но при этом остаются достаточно хорошие опции подать в суд за неисполнение контракта, и никаких обязательств у Газпрома или получателя газа уже не будет".

"Газпром", в свою очередь, может спокойно прекращать поставки, поскольку они не оплачиваются. По мнению Кулагина, именно этого добьются те, кто пойдет на установление искусственного "ценового потолка".

"При этом есть целый ряд стран Европы, которые достаточно сильно зависят от поставок из России, — напоминает специалист. — Тут ситуация немножко сложнее, потому что есть потребители, которые сегодня получают российский газ. Им говорят: "Откажитесь от российского, перейдите на другой". Но они уже посчитали и говорят, что если сейчас просто прекратят покупать и брать взамен на спотовом рынке, то цены вырастут в разы".

Кроме того, сегодня во всем мире сложно найти свободные объемы, уточняет спикер. А еще их надо транспортировать на территории некоторых стран, в случае с которыми в этом смысле существуют дополнительные сложности. То есть, делает вывод Кулагин, возникает целый ряд проблем, и если это заявлено как попытка решить, как помочь спасти население и промышленность от высоких цен на энергию, то результат окажется обратным.

"Поэтому я убежден, что целый ряд стран выступит против этого, и принять согласованное решение на уровне ЕС просто не получится, оно будет убивать экономику сразу нескольких государств", — резюмирует эксперт. Ограничение цен на газ сегодня — это чистая политика, добавляет он. Возможно, это станет не обязанностью, а правом некоторых стран, допускает эксперт.

Однако, как выразился Кулагин, "весной уже был проведен тест "Кто хочет покупать газ за рубли", и те страны в Европе, которые решили отказаться, сделали это еще тогда. "И, кстати, целый ряд из них сегодня возвращаются обратно, — отмечает специалист. — Задумались о том, чтобы восстановить поставки российского газа, и уже механизм оплаты в рублях не кажется им странным". Еврокомиссия обсудит потолок цен на российский газ в пятницу

При этом эксперт отмечает, что попытки установить предельную стоимость для объемов из России осуществляются под надуманным предлогом, будто российские поставки привели к очень высоким ценам на рынке. "В частности, новый премьер Британии говорила, что надо выделить 130 миллиардов фунтов на то, чтобы как-то сгладить эту проблему, — уточняет Кулагин. — Только Британия одной из первых отказалась от поставок нефти и газа из России. Британия не получает российские энергоресурсы".