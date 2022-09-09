МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. В новых условиях у россиян есть возможность наращивать портфель на длительный период инвестиций, в том числе для обеспечения себе достойной старости. И то, что сейчас на российских акциях лежит негативная переоценка, вовсе не означает, что этот актив дискредитировал себя, заявил агентству "Прайм" первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк" Сергей Хотимский на полях МФФ. Эксперт назвала две главные задачи инвестиционного рынка

"Сейчас очень привлекательные цены на российские акции, и для тех, кто еще не использовал этот инструмент, хороший момент формировать портфель. Для тех, кто использовал предыдущий, хороший момент добирать портфель, если есть сбережения", — сказал он.

Хотимский уверен, что бумаги Сбербанка — одна из лучших акций на сегодняшний день.

"Я продолжаю верить, что Сбербанк — это лучшая акция, которая есть на российском фондовом рынке. Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры", — сказал он.

"У Сбербанка прекрасная репутация и с точки зрения выплаты дивидендов. Я абсолютно уверен, что Сбербанк вернется к тем уровням, которые мы видели до СВО, уже в следующем году", — подытожил первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк".

Что же касается розничных инвесторов, то, по мнению Хотимского, им лучше всего формировать достаточно диверсифицированный портфель, потому что сейчас множество точечных рисков в разных секторах. Он объяснил, что зависимость от валютного курса очень большая, например, в аграрном секторе, очень сильные колебания из-за этого могут быть. Неясны пока и перспектива экспортных или импортных ограничений и санкций.

"Вот в этом смысле такая универсальная ставка на рынок — это либо такие эмитенты как Сбербанк, либо электроэнергетика", — подытожил он.