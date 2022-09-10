МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В современной экономике сильная засуха в первую очередь бьет по сельскому хозяйству и энергетике. У Евросоюза же благодаря их санкционным усилиям проблемы в обеих сферах, и погода существенно усугубила ситуацию, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Кукурузные короли: кто наложил лапу на украинское зерно

Например, Франция уже отчиталась о падении урожая кукурузы на 18,5% по сравнению с прошлым годом. Это, по словам эксперта, уже повлекло за собой прогнозы о предстоящем падении производства молока из-за роста стоимости комбикормов для коров. Такие же проблемы с зерновыми в Румынии и Венгрии.

"Безусловно, это приведет к росту цен на целый ряд продовольственных товаров — от бакалеи до сладостей, однако предсказать сейчас масштабы трудно", — считает экономист.

Продовольственные рынки в целом "больше всего выигрывали" от глобализации. В силу разной погоды на планете падение урожаев в одном регионе всегда компенсировалось хорошими сборами в другом.

"Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться", — уверяет Черников.

Противостоять засухе могут и некоторые аграрные технологии, например, комплексные жидкие удобрения. Однако для их производства требуется немало энергии. "Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии", — констатирует специалист.

В России тоже наблюдалась засуха в ряде регионов, из-за чего местами просели урожаи кукурузы, однако на общих объемах урожая зерновых это сказаться не должно.