МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. После увольнения работающий пенсионер вправе рассчитывать на индексацию пенсии — чтобы получить ее быстрее, следует уволиться в последний день месяца. Тогда пенсия следующего месяца будет проиндексирована. Если пенсионер уволится первого числа, то пенсия за этот месяц не будет проиндексирована — его зачтут как полностью отработанный месяц, хотя по факту это не так, разъяснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Россиянам рассказали, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии

Пенсионный фонд ежемесячно от работодателя получает информацию о работниках. Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. Не имеет значения период работы в течении месяца: один день или полный месяц.

"Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация", — привела пример Сорокина.

Таким образом, доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего", независимо от того, работал он в марте или фактически нет.

Идти в ПФР и сообщать о своем "неработающем" статусе для получения надбавки не надо. Фонд получает информацию от работодателя в виде отчетов и автоматически произведет индексацию, добавила эксперт.