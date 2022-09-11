МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. После смерти человека долги, как правило, переходят к его наследникам, и кредиторы могут обращаться непосредственно к ним, либо к самому имуществу еще до того, как оно перейдет к новому собственнику, рассказала "Прайму" руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Юрист объяснил, кому простят долги за ЖКУ

Правило статьи 1175 Гражданского кодекса России гласит, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, никто не отменял, отметила эксперт.

По ее словам, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

"Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности", — напомнила эксперт. А если в права наследования человек еще не вступил, то кредиторы могут предъявить требования непосредственно к наследственному имуществу, и тогда ответчиком выступит исполнитель завещания или нотариус.

Грешнова уточнила, что в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. То есть востребовать алименты с наследников не получится.

"Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага", — заключила специалист.