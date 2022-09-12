МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, ему можно не отрабатывать обязательные дни, как это происходит в большинстве случаев. Не стоит соглашаться, если вам, как пенсионеру, предлагают перейти на срочный трудовой договор, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Названы главные ошибки при увольнении пенсионеров

"Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию", — пояснила она.

К этому способу можно прибегнуть лишь единожды — все последующие увольнения, если пенсионер решит продолжить работу, происходят на общих основаниях.

Бывает, что работодатели переводят пенсионеров на срочный трудовой договор. Его особенность в том, что он прекращает свое действие в указанный срок. И в дальнейшем, если работодатель не нуждается в этом сотруднике, договор можно не продлевать. В этом случае выходные пособия, связанные с сокращением не предусмотрены. По закону такой перевод возможен лишь по соглашению сторон, и заставлять пенсионеров соглашаться никто не вправе. Россиянам рассказали, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии

Если пенсионера увольняют в связи с ликвидацией организации либо из-за сокращения численности или штата работников организации, ему положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если пенсионер не трудоустроился в течении второго месяца после увольнения выплачивается среднемесячный заработок за второй месяц.

Если пенсионер решил сам уволиться до указанной даты сокращения ему положена дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка. Указанные выплаты не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В день увольнения пенсионеру обязаны выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и дополнительную компенсацию в случае увольнения до истечения срока, указанного в письменном сообщении о сокращении.