Экономист Сорокин: пенсионерам не стоит переходить на срочный трудовой договор при увольнении
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, ему можно не отрабатывать обязательные дни, как это происходит в большинстве случаев. Не стоит соглашаться, если вам, как пенсионеру, предлагают перейти на срочный трудовой договор, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Но в этом случае в заявление на увольнение должно быть указано "прошу уволить в связи с выходом на пенсию", — пояснила она.
К этому способу можно прибегнуть лишь единожды — все последующие увольнения, если пенсионер решит продолжить работу, происходят на общих основаниях.
Бывает, что работодатели переводят пенсионеров на срочный трудовой договор. Его особенность в том, что он прекращает свое действие в указанный срок. И в дальнейшем, если работодатель не нуждается в этом сотруднике, договор можно не продлевать. В этом случае выходные пособия, связанные с сокращением не предусмотрены. По закону такой перевод возможен лишь по соглашению сторон, и заставлять пенсионеров соглашаться никто не вправе.
Если пенсионера увольняют в связи с ликвидацией организации либо из-за сокращения численности или штата работников организации, ему положено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если пенсионер не трудоустроился в течении второго месяца после увольнения выплачивается среднемесячный заработок за второй месяц.
Если пенсионер решил сам уволиться до указанной даты сокращения ему положена дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка. Указанные выплаты не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. В день увольнения пенсионеру обязаны выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и дополнительную компенсацию в случае увольнения до истечения срока, указанного в письменном сообщении о сокращении.
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