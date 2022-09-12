МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Новации на рынке ОСАГО — очередное расширение коридора тарифов и позволение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей — скажутся лишь на "аварийных" водителях. Прочие изменений не заметят, а компании получат поддержку, рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Россиянам рассказали о новом мошенничестве с "удаленной работой"

С 11 сентября страховщики при расчете стоимости ОСАГО начнут использовать цены аналогов оригинальных автозапчастей, а с 13 сентября произойдет очередное расширение коридора тарифов по этому виду страхования. Для легковых автомобилей базовая ставка составит 1646-7535 рублей в зависимости от возраста, стажа и других моментов.

По словам Клопенко, это вызвано резкой разбалансировкой рынка ОСАГО в первую очередь за счет резкого роста стоимости запасных частей для автомобилей за последние 6 месяцев, а также удорожания ремонта и услуг в этой сфере.

О наличии дисбаланса на этом рынке заявляли еще до 2022 года, многие компании констатировали, что работают себе в убыток.

Сейчас рынок ОСАГО, по оценкам эксперта, действительно требует резких мер, иначе многие страховщики не переживут эту зиму, а водители могут остаться без выплат.

"Необходимо отметить, что рост тарифов ОСАГО затронет только так называемых "аварийных" водителей, так что если вы водите безопасно, на вас это повышение цен не повлияет", — уточнил Клопенко.

По его мнению, нынешнее повышение ОСАГО не сможет оказать существенное влияние на рынок в целом, однако поддержку ему, безусловно, окажет. Далее потребуются новые шаги — по субсидированию страхования, а главное — по нормализации ситуации в автопроме", — заключил эксперт.