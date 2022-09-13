МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Материалы для ремонта, выпускаемые на территории России или ввозимые из-за границы, должны отвечать требованиям, установленным ГОСТам и техническими регламентами, но так бывает не всегда. Нарушения чреваты проблемами со здоровьем, вплоть до смертельного исхода, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Вступают в силу новые правила ремонта по ОСАГО

По ее словам, токсичные добавки, формальдегид, диоксин, фенолы и иные опасные вещества периодически выявляются в составе потенциально безопасной, на первый взгляд, продукции, что влечет реальную угрозу для здоровья и жизни граждан. Особенно сложно простому потребителю проверить безопасность и экологичность мебели из МДФ и ДСП, ПВХ, строительных материалов.

"Нормы качества и безопасности строительных и отделочных материалов, мебели и комплектующих являются строго обязательными", — напомнила эксперт. Исполнение изготовителями и импортерами данных норм подтверждается сертификатами и декларациями соответствия.

Продавец товаров, будь то строительный магазин или производственная компания (к примеру, мебельная фабрика), по ее словам, должен по первому требованию покупателя предоставить копию сертификата на каждую единицу продукции.

"На некоторые типы отделочных материалов (шпатлевки, краски, лаки и пр.) обязательна государственная регистрация", — подчеркнула Кудерко. Это — дополнительный этап госконтроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности для жизни и здоровья человека. И безопасность, по ее словам, подтверждается выдачей свидетельства о госрегистрации.

За изготовление и продажу некачественного товара предусмотрена ответственность: административные штрафы для организация начинаются от 150 000 — 300 000 рублей в зависимости от вида нарушения.

"При причинении вреда жизни и здоровью виновное лицо (к примеру, директор компании-производителя) может быть привлечено у уголовной ответственности, а при любом, даже незначительном вреде здоровью, покупатель, в рамках закона о защите прав потребителей может потребовать компенсации морального вреда, возмещение причиненных убытков и, безусловно, потребовать возврата стоимости, уплаченной за некачественные строительные материалы", — напомнила юрист.