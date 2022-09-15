МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Страны Южной Америки пока недооценены в контексте связей с Россией, хотя этот тот Запад, который нацелен на выстраивание дружеских взаимовыгодных отношений. Объем взаимной торговли между Россией и Аргентиной пока невысок, но это является хорошей возможностью для создания новых точек роста и рынков. Сейчас для этого самое подходящее время, заявил агентству "Прайм" сооснователь и председатель Российско-Аргентинского промышленного союза Ямиль Киспе. Аргентина надеется на быстрое вступление в БРИКС, заявил российский посол

"Мы видим наиболее приоритетными отраслями ДЛЯ сотрудничества нефтегазовую и нефтехимическую промышленность, сельское хозяйство, металлургию и финтех. В этих сферах у Российской Федерации накоплен значительный опыт, включая собственные технологические разработки, на которые есть спрос в Аргентине и других странах Латинской Америки", — пояснил он.

В то же время и аргентинским предприятиям есть что предложить для российских компаний как в сырьевом сегменте, так и в технологическом. В Аргентине хорошо развито производство продуктов питания, и именно эта продукция является основной статьей экспорта в Россию. Можно расширить перечень товаров, поскольку многие иностранные компании ушли с российского рынка.

"С точки зрения логистики мы видим большую перспективу у проекта Pacifica. Pacifica — это неправительственная организация, которая продвигает геоэкономический кластер Аргентины и Чили в качестве хаба для открытия новых маршрутов из Атлантических стран в Азиатско-Тихоокеанский регион и страны БРИКС+", — добавил эксперт.

Есть возможность совместной работы в рамках освоения системы месторождений сланцевой нефти и сланцевого газа Вака Муэрта (Vaca Muerta) в аргентинской провинции Неукен. ее геостратегическое расположение делает коммерческий коридор жизнеспособным как в Европу через Баия-Бланку, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион через Чили, пояснил Киспе.

В основном речь идет о возможности транспортировки газа, который может стать источником энергии для глобального энергоперехода на ближайшие годы благодаря сжижению. Запасы сланцевого газа эквивалентны 800 трлн кубических футов, заключил он.