Эксперт Михайлов рассказал, что смартфоны регулярно передают данные о владельцах разработчикам
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, и устанавливая приложения, пользователи с этим фактически соглашаются. Однако часть данных о пользователях вполне может быть использована против них — и то, что сказано рядом с устройством, не является исключением, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.
В качестве примера безопасного сбора данных о владельцах смартфонов эксперт привел сервисы, показывающие загруженность на дорогах. "Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний-разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", — отметил он.
Другое дело — прослушка. "Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах", — добавил он.
Злоумышленникам могут быть интересны практически любые разговоры, отметил эксперт. Ведь многое из услышанного можно использовать для мошенничества или других преступлений.
Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму, отметил Михайлов.
Если говорить о риске быть прослушанным, необходимо ограничить доступ приложений к диктофону устройства и его камере.
Также специалист посоветовал не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения, ограничивать доступ приложений к геолокации.
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