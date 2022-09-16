МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, и устанавливая приложения, пользователи с этим фактически соглашаются. Однако часть данных о пользователях вполне может быть использована против них — и то, что сказано рядом с устройством, не является исключением, рассказал агентству "Прайм" специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов. Эксперт объяснил, может ли смартфон терять заряд из-за второй SIM-карты

В качестве примера безопасного сбора данных о владельцах смартфонов эксперт привел сервисы, показывающие загруженность на дорогах. "Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний-разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", — отметил он.

Другое дело — прослушка. "Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах", — добавил он.

Злоумышленникам могут быть интересны практически любые разговоры, отметил эксперт. Ведь многое из услышанного можно использовать для мошенничества или других преступлений.

Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму, отметил Михайлов.

Если говорить о риске быть прослушанным, необходимо ограничить доступ приложений к диктофону устройства и его камере.

Также специалист посоветовал не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые приложения, ограничивать доступ приложений к геолокации.