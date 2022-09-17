МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Многие россияне задумываются — что делать с наличной и безналичной валютой. Только на валютных счетах, по данным Банка России, у граждан находится более 30 миллиардов долларов, а объемы "налички" на руках регулятор оценивает более чем в 80 млрд долларов. Что будет с этими деньгами и какова дальнейшая судьба токсичной валюты — в материале агентства "Прайм". Аналитик предсказал, кого погубит крепкий доллар

ЗИМА СОРВЕТ МАСКИ

Прежде всего, они высказали мнение, что первые кандидаты на вылет из портфеля личных сбережений — безналичные доллары и евро. Дело в том, что на них проще всего наложить санкции и ограничения, что не замедлят сделать Евросоюз и США в случае очередного ухудшения отношений. А это более чем вероятно, учитывая текущую международную напряженность.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "ИВА Капитал" Артема Тузова, к концу года такой сценарий может реализоваться. Это может быть связано с тем, что в ЕС излишне оптимистично оценят свои шансы прожить зиму без российских энергоносителей. "Такой возможно, если зима в начале окажется мягкой", — пояснил он.

"Тогда последние дружелюбные "маски" спадут и Евросоюз включит механизмы санкций на полную, а США с удовольствием поддержат ЕС в этих начинаниях", — считает эксперт. И одной из санкций, на которые они могут пойти для того, чтобы вызвать недовольство граждан, может быть блокировка корреспондентских счетов в долларах и евро для всех российских банков.

С таким мнением согласна доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, угроза введения санкций на НКЦ со стороны ЕС или США, как никогда велика и тогда обменные курсы упадут. Возможен и арест счетов российских компаний и банков за рубежом, и просто "обнуление" всех безналичных долларов и евро. Минфин: юань и дирхам могут сменить в России токсичные евро и доллар

НАЛИЧНЫЕ ПОД МАТРАСОМ

Российские власти заверяют, что не намерены полностью ограничивать хождение доллара и евро, но эти валюты стали токсичными из-за политики западных стран. Поэтому их хождение ограничено определенными правилами, а интерес к ним у населения падает.

В сентябре Центробанк продлил ограничение на снятие гражданами наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Сохранен и лимит снятия — 10 тысяч долларов и столько же в евро вне зависимости от валюты счета. При этом можно снять лишь деньги, поступившие до 9 марта этого года.

То есть, снять валюту можно, но что делать с ней дальше? Хранить ее на валютных счетах российских банков невыгодно из-за ставок, да и о рисках их блокировки со стороны Запада говорилось выше. Многие эксперты дают совет конвертировать ее в обменниках в рубли или юани, либо сразу снимать в рублевом эквиваленте. Разумеется, если вам нужна валюта для зарубежных поездок, ее лучше оставить себе. Но тут возникает вопрос, где ее хранить? Как вариант, стоит рассмотреть банковские ячейки, но их аренда тоже стоит денег.

При этом следует учесть, что не во всех странах допустим оборот наличных средств в крупных суммах. А при переводе долларов и евро в юань, например, можно и потерять.

КУПИТЕ РУБЛЬ И ЮАНЬ

Поэтому лучший способ все же — конвертировать доллары в рубли, при этом сделать это лучше сейчас. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года нацвалюта начнет слабеть на фоне дальнейшего снижения ключевой ставки и спада притока валюты в страну, поскольку мировые цены на нефть падают из-за глобальной рецессии. Кроме того, все ждут принятия нового бюджетного правила, в рамках которого возобновится покупка валюты в резервы за счет нефтегазовых сверхдоходов. Конвертировать будут в валюты дружественных стран, которые тут же подорожают к рублю. Эксперт предостерег от полного перевода российских резервов в юань

Еще один аргумент в пользу грядущего ослабления рубля — возобновление импорта. Компании постепенно выстраивают новые логистические цепочки и налаживают поставки, для этого будут активно скупать валюту.

"Конец года — традиционно самое волатильное время для российской валюты", — напомнил экономист Егор Клопенко. Окончание года, по его словам, традиционно было временем сезонного ослабления российской валюты, так как это время совпадало с основными выплатами по внешним обязательствам корпорация и государства. Но в этом году данный фактор не сработает. Зато могут сработать другие, в том числе, и те, о которых сейчас можно лишь догадываться.

В такой ситуации хорошее решение — покупать рубль прямо сейчас, советует эксперт. Даже если нацвалюта останется в текущем коридоре, вы, как минимум, не проиграете и избавитесь от риска блокировки счетов в долларах и евро и курсовой нестабильности из-за прекращения торгов токсичными валютами на Мосбирже — это тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Можно последовать за государством и рассмотреть вариант вложения в дружественные валюты, например, юань. Объемы операций по юаню уже превысили объемы по евро, и уже к середине 2023 года ситуация может сложиться так, что доллары и евро никому не будут нужны, зато те, кто купили "китайца" сейчас, окажутся в плюсе.