МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. США заинтересованы в ослаблении Европы, как конкурента на мировых рынках — вытащив из "старушки" семь-девять триллионов долларов, они пытаются обуздать свой кризис и заткнуть гигантскую "черную дыру" внешнего долга и бюджетного дефицита. Обострение на Украине позволит им решить проблемы с перепроизводством и долгами, а также надолго загрузить заказами оборонные концерны. Осталось понять, кто и зачем в Европе пляшет под "дудку из Вашингтона", убивая собственную экономику. Global Times: долларовая гегемония США подходит к концу

ПИЛЮЛЯ ОТ РЕЦЕССИИ

Германия продолжает бороться с настигающей ее рецессией, вкачивая очередные миллиарды в экономику. Власти страны подготовили третий пакет финансовой помощи в размере 65 миллиардов евро, который будет использован на субсидии населению и финансовую помощь промышленным предприятиям. Эти средства необходимы, чтобы компенсировать многократный рост затрат на электроэнергию. Однако многие западные эксперты полагают, что этой суммы недостаточно для предотвращения рецессии в германской экономике.

После начала специальной операции предоставленная Берлином финансовая помощь уже достигла 95 миллиардов евро. Сумма, потраченная на поддержку германской экономики в течение двух лет во время пандемии коронавируса, оценивается в 300 миллиардов евро.

"Третий пакет помощи мало что изменит. Осенью в Германии начнется рецессия", — считает главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер. "Пакет помощи не может изменить тот факт, что ситуация в Германии, которая является нетто-импортером энергоносителей, ухудшилась. Компании вынуждены сокращать потребление электроэнергии, что ведет к уменьшению объемов производства ", — поясняет он. Удар по самым богатым: кто заплатит за энергетический демарш Европы

Иными словами, над Германией нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес. Именно ему сложнее всего платить по возросшим счетам за электроэнергию, а немецкие власти пока выражают желание помочь лишь крупным предприятиям, таким как энергоконцерн Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH). Кроме того, поддержку окажут банковской группе KfW, которая будет предоставлять финансовые гарантии и обеспечивать необходимой ликвидностью энергетические компании.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА АМЕРИКА

Прямую выгоду от этого получают США, которым выгодно ослабление Европы, чтобы за ее счет решить свои проблемы с долгами и перепроизводством. Согласно опубликованному шведским изданием Nya Dagbladet плану связанной, как считают, с Пентагоном американской корпорации RAND, сделать это предполагалось за счет разжигания конфликта между Россией и Украиной.

Ключевая роль отводилась как раз Германии. Согласно этому документу, после того, Европа введет эмбарго на российские энергоресурсы, там возникнет кризис, который станет закономерным ответом на антироссийские санкции. Резкое ослабление Европы принесет экономике США дополнительный доход в семь-девять триллионов долларов, пишет издание.

Проще всего, по мнению авторов документа, манипулировать европейскими "зелеными" — они готовы с радостью выполнять поручения американцев, игнорируя здравый смысл и экономическую целесообразность. В качестве примера таких политиков называют главу МИД Германии Анналену Бербок и министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. Протестовать будут все: у европейцев ни на что не осталось денег

К этому же ряду можно отнести главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен — признавая, что санкции больно ударят по малообеспеченным семьям и энергоемким предприятиям, она цинично заявила, что эти проблемы ее не беспокоят.

"Счета за подорожавшую электроэнергию вы можете отослать Путину", — цинично заявила глава ЕК во время выступления в Европарламенте.

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК

Фон дер Ляйен является креатурой Вашингтона и получила должность главы ЕК по протекции Белого дома. Она готова обострить до предела отношения с Россией в угоду интересам Вашингтона, используя конфликт на Украине. Сокращение поставок российского газа в ответ на санкции ЕС позволило нарастить поставки дорогого СПГ в Европу до рекордного уровня.

Ужесточение санкций ЕС против России, на котором настаивает фон дер Ляйен, выгодно в первую очередь Вашингтону. Россия является геополитическим противником, а ЕС — экономическим конкурентом американцев. При этом США не хотят напрямую участвовать в вооруженном конфликте, который потенциально может вспыхнуть между "объединенной Европой" и Россией.

Санкции ЕС против Москвы уже привели к обвалу курса евро по отношению к американскому доллару. Благодаря поставкам дорогого американского СПГ в Европу США смогли значительно сократить дефицит торгового баланса с ЕС. В перспективе на фоне укрепления доллара инвесторы начнут переводить из Европы все деньги в пользу "американца", что позволит Штатам хотя бы на время решить проблему гигантского внешнего долга и бюджетного дефицита — эта "черная дыра" уже многократно превышает размер всей американской экономики и при неблагоприятном стечении обстоятельств в нее может затянуть весь мир.

Чтобы не допустить краха и потери денег, американские финансовые воротилы в связке с оборонными концернами пытаются укрепить свою перегретую экономику. А если где и останутся какие-то непогашенные долги — война, как говорится, все спишет.