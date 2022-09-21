Эксперт Васильев заявил, что крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крепкий доллар ухудшает перспективы развития мировой экономики — прежде всего, он толкает вверх глобальную инфляцию и не дает возможностей для роста развивающимся странам. Мир уже задумался, как обуздать американскую валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. На этом фоне глобальные инвесторы бегут из акций и облигаций в защитный доллар", — пояснил собеседник агентства.
В результате индекс доллара DXY поднялся до максимума с 2002 года, курс евро к доллару с начала года упал на 12%, до минимума с 2002 года, британский фунт ослаб на 15%, до минимума с 1985 года, японская иена — на 19%, до минимума с 1998 года.
Крепкий доллар ухудшает перспективы мировой экономики, отметил Васильев и пояснил, что практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США. "Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья, например, страны Африки и Латинской Америки", — отметил он.
Вслед за быстрым ужесточением политики ФРС не только укрепляется доллар, но и быстро растут долларовые процентные ставки. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3,5% впервые с 2011 года. В результате повышается общий уровень ставок по кредитам и доходностей облигаций в мире, что делает обслуживание займов дороже, отмечает спикер.
"Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР). Весьма вероятно, что общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в ближайший год существенно возрастет", — пояснил он.
Стремительное укрепление доллара негативно для развивающихся стран, где Центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют. Кроме этого, крепкий доллар и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американских компаний за рубежом.
Дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара. В частности, на рынке уже заговорили о новом соглашении Плаза по аналогии с 1985 годом, когда пять ведущих западных стран (США, Британия, Япония, Франция и Германия) подписали договор о валютных интервенциях, направленных на двукратную девальвацию доллара.
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