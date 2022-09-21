МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Крепкий доллар ухудшает перспективы развития мировой экономики — прежде всего, он толкает вверх глобальную инфляцию и не дает возможностей для роста развивающимся странам. Мир уже задумался, как обуздать американскую валюту, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Доллар растет в преддверии заседания ФРС США

"Доллар продолжает укрепление на мировом валютном рынке благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. На этом фоне глобальные инвесторы бегут из акций и облигаций в защитный доллар", — пояснил собеседник агентства.

В результате индекс доллара DXY поднялся до максимума с 2002 года, курс евро к доллару с начала года упал на 12%, до минимума с 2002 года, британский фунт ослаб на 15%, до минимума с 1985 года, японская иена — на 19%, до минимума с 1998 года.

Крепкий доллар ухудшает перспективы мировой экономики, отметил Васильев и пояснил, что практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США. "Это усугубляет проблему глобальной инфляции, особенно для стран — импортеров энергоносителей, продовольствия и другого сырья, например, страны Африки и Латинской Америки", — отметил он.

Вслед за быстрым ужесточением политики ФРС не только укрепляется доллар, но и быстро растут долларовые процентные ставки. В частности, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3,5% впервые с 2011 года. В результате повышается общий уровень ставок по кредитам и доходностей облигаций в мире, что делает обслуживание займов дороже, отмечает спикер.

"Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР). Весьма вероятно, что общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в ближайший год существенно возрастет", — пояснил он.

Стремительное укрепление доллара негативно для развивающихся стран, где Центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют. Кроме этого, крепкий доллар и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американских компаний за рубежом.

Дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара. В частности, на рынке уже заговорили о новом соглашении Плаза по аналогии с 1985 годом, когда пять ведущих западных стран (США, Британия, Япония, Франция и Германия) подписали договор о валютных интервенциях, направленных на двукратную девальвацию доллара.