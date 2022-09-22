МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 рублей, для юаня он находится на отметке 8,55 руб, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Курс юаня к доллару обновил минимум за 26 месяцев

"В среду после повышения уровня утренней волатильности курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника. Курс доллара поднимался до отметки 62,79 руб., курс евро — до 62,20 руб. Курсы доллара и евро к рублю в начале второй половины торгового дня примерно одинаковые. За последние пять дней объемы торгов по валютам недружественных стран сократились. По доллару суточный объем составляет $1,3 млрд, по европейской валюте — на отметке 673 млн евро", — рассуждает собеседник агентства.

Он добавил, что в то же время объем торгов в паре юань/рубль вырос с начала года в 2 раза, до 71,5 млрд рублей с 32,6 млрд рублей.

"Британский фунт сегодня капитулирует и снижается в цене на 8%, до 63,55 руб", — подчеркнул Антонов и объяснил, что такое падение связано с распродажей инвесторами этого актива на новостях о том, что Мосбиржа с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом.

Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Великобритании. Вполне вероятно, что к 3 октября британский фунт будет стоить 60 рублей, прогнозирует эксперт. В октябре может также реализоваться негативный сценарий для европейской валюты. Вполне очевидно, что если "Газпром" не возобновит поставки газа в ЕС в течение двух календарных месяцев, то с высокой вероятностью Мосбиржа приостановит торги по евро.

Что касается денежно-кредитной политики американского регулятора и других центральных банков, то вектор ужесточения оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на сырье. Снижение нефтяных котировок будет давить на рубль, отметил представитель BitRiver. Это ключевой существенный фактор давления на российскую валюту. С точки зрения технического анализа, картина по рублю за последние дни не изменилась. До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 рублей, для юаня он находится на отметке 8,55 руб.

Российская валюта по-прежнему сильна и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению, подытожил специалист.