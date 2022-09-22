Аналитик Антонов считает, что курс рубля останется в сформированном диапазоне до конца недели
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 рублей, для юаня он находится на отметке 8,55 руб, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"В среду после повышения уровня утренней волатильности курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника. Курс доллара поднимался до отметки 62,79 руб., курс евро — до 62,20 руб. Курсы доллара и евро к рублю в начале второй половины торгового дня примерно одинаковые. За последние пять дней объемы торгов по валютам недружественных стран сократились. По доллару суточный объем составляет $1,3 млрд, по европейской валюте — на отметке 673 млн евро", — рассуждает собеседник агентства.
Он добавил, что в то же время объем торгов в паре юань/рубль вырос с начала года в 2 раза, до 71,5 млрд рублей с 32,6 млрд рублей.
"Британский фунт сегодня капитулирует и снижается в цене на 8%, до 63,55 руб", — подчеркнул Антонов и объяснил, что такое падение связано с распродажей инвесторами этого актива на новостях о том, что Мосбиржа с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом.
Приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Великобритании. Вполне вероятно, что к 3 октября британский фунт будет стоить 60 рублей, прогнозирует эксперт. В октябре может также реализоваться негативный сценарий для европейской валюты. Вполне очевидно, что если "Газпром" не возобновит поставки газа в ЕС в течение двух календарных месяцев, то с высокой вероятностью Мосбиржа приостановит торги по евро.
Что касается денежно-кредитной политики американского регулятора и других центральных банков, то вектор ужесточения оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на сырье. Снижение нефтяных котировок будет давить на рубль, отметил представитель BitRiver. Это ключевой существенный фактор давления на российскую валюту. С точки зрения технического анализа, картина по рублю за последние дни не изменилась. До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. Для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 рублей, для юаня он находится на отметке 8,55 руб.
Российская валюта по-прежнему сильна и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению, подытожил специалист.
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