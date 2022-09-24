МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Налог на квартиру напрямую зависит от ее кадастровой стоимости. Уменьшить его, если вдруг собственника не устроит сумма изысканий, можно только через суд и переоценку. Но сделать это сейчас крайне проблематично, если говорить именно о квартирах, поскольку последние 8-10 лет вся капитальная недвижимость в вопросе кадастровой стоимости максимально приближена к рыночной. Соответственно, разница с рынком на момент оценки кадастровой стоимости будет не более 10%, причем в пользу собственника. Но в ряде случаев можно добиться пересмотра или льгот, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. ВТБ до конца года снизил первоначальный взнос по ипотеке на "вторичку"

"Но, само собой, система не идеальна. Поэтому старая хрущевка вполне может по кадастру стоить столько же, сколько и новый монолитный дом. Так что обращаться в суд или ЕГРН все-таки стоит — разница в налоге может отличаться в 2-3 раза", — полагает он.

Определяется налог на квартиру достаточно просто, продолжает юрист.

Во-первых, часть квартиры налогом не облагается — речь о 20 квадратных метрах. То есть, если жилье меньше 20 "квадратов", то налог вообще платить не нужно.

Во-вторых, процентная ставка налогообложения будет зависеть от кадастровой стоимости. Объекты до 10 миллионов рублей облагаются налогом в 0,1%, до 20 миллионов — в 0,15%, до 50 миллионов — в 0,2%, свыше 50 миллионов — в 0,3%.

"Путем простых расчетов можно понять, что за квартиру в 30 квадратных метров кадастровой стоимостью в 9 миллионов рублей нужно будет заплатить 3 тысячи рублей — это ставка 0,1% от кадастра минус 20 квадратных метров", — объясняет эксперт.

Льготы по налогу на квартиру имеют инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, пенсионеры и те граждане, для кого такие льготы могут быть предусмотрены каким-либо местными нормативно-правовыми актами.