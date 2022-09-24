МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. В России можно практически повсеместно столкнуться с утечкой личных данных, будь то фотографии, номер телефона или адрес, хотя есть закон, который запрещает открытое использование такой информации о гражданах. При этом обладание вашим номером телефона дает злоумышленнику шанс узнать о вас очень и очень многое, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Минцифры объяснило, что делать сотрудникам IT-компаний, получившим повестку

"К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются", — отметил собеседник агентства.

Сам номер телефона как набор цифр обычному человеку ни о чем не говорит, отметил эксперт. Но если эти цифры обогатить за счет других данных, а у нас сейчас можно купить базу паспортных столов, кредитных историй или сотовых операторов, и даже ГИБДД, а также покопаться в соцсетях, то вполне возможно составить настоящее портфолио человека. В нем будут ФИО, примерное или точное место проживания, состав семьи и имена близких, а также уровень дохода. Этот набор данных может использоваться злоумышленниками в своих противоправных целях.

Обезопасить себя достаточно тяжело, потому что по законодательству вы обязаны автоматически давать свои данные при выдаче паспорта, кредита и так далее. Они могут стать добычей мошенников, которые нередко работают даже в сговоре с официальными структурами.

Поэтому важно самим придерживаться правил цифровой безопасности. Не стоит раздавать направо и налево свои персональные данные. Например, при оформлении дисконтных карт и так далее — в этом случае такого обязательства нет. И уж точно стоит воздержаться от постов в соцсетях, по котором можно было бы вычислить, где вы живете, работаете и куда едете отдыхать уже в ближайшие выходные, заключил эксперт