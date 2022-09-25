МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Тренд на укрепление курса американской валюты — в том числе после последнего повышения ставок ФРС США — оказывает масштабное влияние на глобальную экономику, поскольку основная часть мировой торговли и прочих расчетов происходит именно в долларах. Если темпы его роста не снизятся, это может стать критичным, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. США "катятся в ад", считает Трамп

"Но главная проблема заключается даже не столько в самом факте роста доллара, сколько в скорости этого роста", — отметил собеседник издания.

Он напомнил, что за год индекс доллара BBDXY (показывает отношение "американца" к корзине из шести других основных валют) вырос на 15%, и это уже критично для экономики. Многие субъекты не успевают адаптироваться к меняющейся ситуации.

Больше всего в этой ситуации страдают бедные страны: многие из них являются импортерами сырья, которое, как правило, приходится покупать за доллары. "Это наносит таким странам экономический ущерб, ослабляет их торговый баланс и давит на национальную валюту", — отметил Сыроваткин. Если процесс продолжится, вероятна затяжная рецессия и рост бюджетного дефицита ряда государств.

Что касается влияния курса доллара на внутренний американский рынок, то укрепление нацвалюты является дефляционным фактором в условиях хронического дефицита торгового баланса США. "Однако высокий курс доллара также означает снижение прибыли для американских компаний, большая доля бизнеса которых ориентирована на другие страны и регионы. По некоторым оценкам, в этом году укрепление доллара вычтет 5% из прибыли компаний-компонентов индекс S&P 500", — резюмировал он.