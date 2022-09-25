МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Учитывая интенсивный ритм современной жизни, каждый из нас хотя бы раз, принимал лекарство, не проконсультировавшись с врачом. Есть ли группа препаратов, которые мы можем сами себе назначать и принимать без рекомендации врача, и к чему может привести самолечение, рассказывает агентству "Прайм" и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская. Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона

"Не секрет, что при головной боли, спазмах, повышенном давлении или при нервных перенапряжениях многие из нас принимают широко известную линейку препаратов. Казалось бы, чем может навредить пенталгин, капотен, но-шпа или банальная настойка валерианы. Однако не все так однозначно", — предупредила фармаколог.

Многие даже не подозревают об опасности такого самостоятельного лечения, если речь идет о систематическом приеме любого, не назначенного врачом препарата.

"Дело все в том, что каждое лекарство имеет свою кинетику и динамику, обладает фармакологическими эффектами и имеет достаточно обширный спектр побочных эффектов, который при бессистемном приеме проявится с большой вероятностью. Только врач может скорректировать дозы, что нивелирует частоту и силу проявления нежелательных эффектов", — отметила специалист.

Если рассматривать хронических больных, имеющих пожизненную медикаментозную терапию, то здесь высока вероятность идиосинкразии при совместном приеме, что извратит фармакологический эффект лекарственного препарата. Велика вероятность столкнуться с фармацевтической несовместимостью, что повысит риск усугубления хронической патологии вследствие отсутствия лечебного эффекта, подчеркнула Ленская.

Если рассмотреть группу теоретически здоровых людей, то многократный бесконтрольный прием того или иного лекарственного препарата, лишь заглушит симптомы и повысит вероятность пропустить серьезную патологию, которая на первых стадиях достаточно легко поддается медикаментозной терапии, назначенной лечащим врачом. Названы лекарства, из-за которых могут лишить водительских прав

"Достаточно вспомнить недавнюю пандемию COVID и неконтролируемый прием антибиотиков, что выбило из колеи врачей, которым пришлось изменять схемы лечения из-за высокой резистентности каждого второго антибиотика", — сказала эксперт.

Таким образом консультация врача практически всегда необходима, это сохранит вам не только здоровье, но зачастую и жизнь, подытожила Ленская.