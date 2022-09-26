МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На фоне роста бюджетных расходов и сокращения доходов формируется дефицит, поэтому комфортный диапазон рубля будет приближен к 70 рублям за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Активность торгов евро упала из-за ее "токсичности", считает эксперт

Это нижняя граница диапазона, который называл весной министр финансов Антон Силуанов. Тогда он говорил, что российскому бюджету комфортна отметка в 70-80 рублей за доллар.

"При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов", — напомнил собеседник агентства.

Поддержку рублю оказывает и сохраняющаяся пауза по бюджетному правилу: токсичные валюты никто покупать уже не планирует на фоне ранней заморозки наших ЗВР странами-санкционерами, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы. Есть и фактор дивидендов экспортеров: выплата рублевых дивидендов требует продажи инвалюты, что также давит на курс доллара, евро.

Тем не менее до конца года ожидания сводятся к более низкому курсу рубля, чем сейчас на бирже (58 за доллар США) на фоне возможных санкций США и ЕС по сырью, охлаждению цен энергоносителей и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта. "В какой-то момент доллар может пойти в направлении 70 рублей, но если и рассматривать вложения в инвалюту, то лучше выбрать китайский юань и гонконгский доллар — там меньше неопределенности", — советует Зельцер.