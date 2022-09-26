Эксперт Зельцер считает, что России выгоден курс 70 рублей за доллар
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На фоне роста бюджетных расходов и сокращения доходов формируется дефицит, поэтому комфортный диапазон рубля будет приближен к 70 рублям за доллар, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Это нижняя граница диапазона, который называл весной министр финансов Антон Силуанов. Тогда он говорил, что российскому бюджету комфортна отметка в 70-80 рублей за доллар.
"При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют. Спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала и отключением от системы недружественных нерезидентов", — напомнил собеседник агентства.
Поддержку рублю оказывает и сохраняющаяся пауза по бюджетному правилу: токсичные валюты никто покупать уже не планирует на фоне ранней заморозки наших ЗВР странами-санкционерами, а по валютам дружественных стран, видимо, есть определенные нюансы. Есть и фактор дивидендов экспортеров: выплата рублевых дивидендов требует продажи инвалюты, что также давит на курс доллара, евро.
Тем не менее до конца года ожидания сводятся к более низкому курсу рубля, чем сейчас на бирже (58 за доллар США) на фоне возможных санкций США и ЕС по сырью, охлаждению цен энергоносителей и восстановления потоков импорта за счет дружественных торговых партнеров и параллельного импорта. "В какой-то момент доллар может пойти в направлении 70 рублей, но если и рассматривать вложения в инвалюту, то лучше выбрать китайский юань и гонконгский доллар — там меньше неопределенности", — советует Зельцер.
https://1prime.ru/exclusive/20220926/838232319.html