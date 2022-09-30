МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепление, поэтому в начале октября ожидаются движения к июньским пикам в 53 рубля за доллар и 50 рублей за евро. Однако к концу года сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода новых ограничений позволяют говорить о сдержанном ослаблении в район 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Британский фунт упал после выхода Банка Англии на рынок облигации

"На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные", — отметил собеседник агентства.

Мосбиржа прекратит торговлю фунтом с 3 октября. Вслед за "британцем" торговая площадка может прекратить торги евро, прогнозирует Антонов. "Евро и "британец" обвалились на валютном рынке из-за энергетического кризиса. Рублю это сыграло на руку. Плюс россияне сами избавляются от валюты из-за возросших рисков вообще потерять иностранные деньги. За всю историю не было такой ситуации с рублем, и никто не знает, чем все закончится", — рассуждает эксперт.

На протяжении трех кварталов 2022 года объемы торгов по всем ключевым валютным парам снижались. С января основные резервные валюты пережили исторические падения к рублю: доллар — на 21,84%, евро — на 34,15%. Валютный рынок стал низколиквидным. Только резкое повышение ставок ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии на 3-4% спасет ситуацию, но такое решение рискует обрушить мировую экономику. Что выберут мировые центробанки, предугадать сложно. Поэтому рубль может как обновить максимум, так и ослабиться, отметил специалист.

Тем не менее, прогнозирует представитель BitRiver, фундаментально у рубля больше тенденций к постепенному укреплению в ближайший месяц против доллара и евро, поэтому в начале октября можно ожидать движения к июньским пикам. "Однако сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода новых ограничений позволяют говорить в долгосрочной перспективе о сдержанном ослаблении рубля в район 70 руб. к концу текущего года", — добавил он.

Что касается юаня, то интерес к нему в России продолжает расти в связи с политикой отказа от токсичных валют недружественных стран, таких как доллар и евро. При этом курс китайской валюты сильно завязан на экспорт. Если осенью этого года мы не увидим новой волны заболеваемости коронавирусом, то, вполне вероятно, юань покажет рост относительно российской валюты. К тому же, если рубль возьмет курс на сдержанное ослабление ближе к концу четвертого квартала, то юань может укрепиться выше 10 рублей.