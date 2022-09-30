МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепление, поэтому в начале октября ожидаются движения к июньским пикам в 53 рубля за доллар и 50 рублей за евро. Однако к концу года сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода новых ограничений позволяют говорить о сдержанном ослаблении в район 70 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Денежные купюры различных стран

Британский фунт упал после выхода Банка Англии на рынок облигации

"На фоне геоэкономической напряженности и высокой токсичности валют недружественных стран рубль стал сильнейшей валютой в мире. Но нужно понимать, что явление это и сам статус весьма относительные", — отметил собеседник агентства.

Мосбиржа прекратит торговлю фунтом с 3 октября. Вслед за "британцем" торговая площадка может прекратить торги евро, прогнозирует Антонов. "Евро и "британец" обвалились на валютном рынке из-за энергетического кризиса. Рублю это сыграло на руку. Плюс россияне сами избавляются от валюты из-за возросших рисков вообще потерять иностранные деньги. За всю историю не было такой ситуации с рублем, и никто не знает, чем все закончится", — рассуждает эксперт.
На протяжении трех кварталов 2022 года объемы торгов по всем ключевым валютным парам снижались. С января основные резервные валюты пережили исторические падения к рублю: доллар — на 21,84%, евро — на 34,15%. Валютный рынок стал низколиквидным. Только резкое повышение ставок ФРС США, ЕЦБ и Банка Англии на 3-4% спасет ситуацию, но такое решение рискует обрушить мировую экономику. Что выберут мировые центробанки, предугадать сложно. Поэтому рубль может как обновить максимум, так и ослабиться, отметил специалист.

Тем не менее, прогнозирует представитель BitRiver, фундаментально у рубля больше тенденций к постепенному укреплению в ближайший месяц против доллара и евро, поэтому в начале октября можно ожидать движения к июньским пикам. "Однако сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода новых ограничений позволяют говорить в долгосрочной перспективе о сдержанном ослаблении рубля в район 70 руб. к концу текущего года", — добавил он.

Что касается юаня, то интерес к нему в России продолжает расти в связи с политикой отказа от токсичных валют недружественных стран, таких как доллар и евро. При этом курс китайской валюты сильно завязан на экспорт. Если осенью этого года мы не увидим новой волны заболеваемости коронавирусом, то, вполне вероятно, юань покажет рост относительно российской валюты. К тому же, если рубль возьмет курс на сдержанное ослабление ближе к концу четвертого квартала, то юань может укрепиться выше 10 рублей.