МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Старые проверенные способы обмана покупателей на кассе, такие как несоответствие цены на ценнике и в чеке, ввод вручную штрих-кода от другого товара, использование акции 1+1, применение чужих карт лояльности, двойное сканирование товара все еще актуальны, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,92%

Обман с помощью карт лояльности — достаточно спорный момент. «Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов», — отметила собеседница.

Во втором случае кассир, увидев большое количество бонусов на карте, отдает владельцу свою, после чего бонусы списывает себе.

Она добавила, что сети пытаются бороться с такими злоупотреблениями: некоторые устанавливают норматив прохождения карт лояльности для логистики; другие определяют лимит на суточное начисление баллов (например, не более 5 раз в сутки).

Что касается опасений покупателей о том, что кассир может отменить покупку, не уведомляя банк, (чтобы деньги покупателю не вернулись), то это невозможно. Скорее возможно другое.

Бывает, что сообщение о снятии денег пришло, но кассир говорит, что оплата не прошла и клиент, будучи уверенным в том, что оплата действенно отсутствует, приобретает товар второй раз.

Искать виновного (им может быть не только магазин, но и его банк, платежная компания и банк покупателя) — дело долгое, и, если это небольшая покупка, то покупатель просто уходит». — пояснила Лебединская и посоветовала в таких ситуациях возвращать деньги при помощи чарджбэка. «Нужно обращаться непосредственно в банк. Если банковская организация обнаружит основания для возврата, то деньги спишутся со счета продавца и будут переведены обратно покупателю».

При возврате товара баллами лояльности также возможно столкнуться с невозвратом «электронных денег». «Например, гражданин приобрел и сдал товар, как не подошедший по размеру. По карте лояльности возврат товара прошел, возврат денег произошёл, а баллов лояльности — нет», — рассказала экономист.