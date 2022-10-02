МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Бывает, что водителям приходят странные штрафы — без подтверждающего нарушение фото, с фото, на котором нарушения нет или с необычными реквизитами. Что делать в каждом из этих случаев, агентству "Прайм" рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Юрист объяснил, как отменить выписанный штраф ГИБДД

Первый вариант наиболее очевидный — письмо или уведомление прислано мошенниками, и реквизиты для оплаты отличаются от стандартных. "Это всегда можно легко увидеть при оплате, к тому же такие "штрафы" нигде не будут фигурировать — ни на "Госуслугах", ни на сайте ГИБДД", — предупреждает он.

Второй сценарий — фото просто не подгрузилось в базу, и появится через 2-3 дня после получения уведомления. То есть определенный смысл в том, чтобы взять паузу в оплате на пару дней, определенно, имеется. Тем более, что "льготный" период оплаты штрафов действует 20 дней со дня получения уведомления. "Если фото придет, и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно, независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет — можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же "Госуслуги", — заверил юрист.

И наконец, третий сценарий — ошибка камеры или радара и штраф без доказательной базы — например, нарушили не вы, а мотоцикл, который ехал рядом. По словам эксперта, это можно обжаловать в том же порядке, что и обычные штрафы — через заявление в ГИБДД или на "Госуслугах". То есть, сценарий действий для водителя в этих случаях абсолютно идентичен с тем, через что ему приходится проходить при получении стандартных штрафов.

Таким образом, есть три варианта — либо работают мошенники в расчете на наивных водителей, либо фото нарушения появятся на платформах в течение пары дней, либо не добавятся, и тогда штраф можно оспаривать, подытожил Павел Уткин.