МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Трудовая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховую пенсию можно получить лишь при достижении пенсионного возраста, а накопительную — после того как исполнится 55 или 60 лет (женщинам и мужчинам соответственно). В ряде случаев ее могут выдать единовременно, рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Россиянам рассказали, у кого самая большая пенсия в стране

Вообще накопительную пенсию можно получить тремя способами:

∙ единовременно — пенсионные накопления переводятся одним платежом, если размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости;

· пожизненно — назначаются бессрочно и выплачиваются ежемесячно, если размер накопительной пенсии превышает 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости;

· срочные — продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно. Минимум это 10 лет, если вы платили добровольные взносы или материнский капитал был направлен на финансирование пенсии.

Также экономист напоминает, что пенсионные накопления могут перейти по наследству в случае смерти застрахованного.

Получить информацию о суммах накоплений можно в бухгалтерии работодателя (необходимо заполнить заявление, затем работодатель отправит его в ПФР), в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде, в МФЦ.

Также эту информацию можно получить в банке через операциониста, в банкомате или посредством интернет-банкинга. С Пенсионным фондом сотрудничают Сбербанк, Газпромбанк, Уралсиб и ВТБ.

"Для получения единовременной выплаты по пенсионным накоплениям необходимо обратиться в ПФР либо в НПФ, в зависимости от того, где находятся средства. Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок «Пенсии» и выберете вторую услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений»", — объясняет эксперт.

Также работодатель вправе обращаться в ПФР за выплатой накопительной пенсии застрахованным лицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.

Заявление о назначении накопительной пенсии рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема такого заявления со всеми необходимыми документами.

Таким образом, на накопительную часть пенсии имеют права:

∙ граждане 1967 г.р. и моложе за период с 2002 по 2013 год;

∙ мужчины с 1953 по 1966 г.р. и женщины с 1957 по 1966 г.р. за период с 2002 по 2004 год.

Работники должны были иметь официальный заработок, на основании которого работодатель перечислял средства на формирование накопительной пенсии либо осуществляли добровольные взносы. Россиян предупредили, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

На сегодняшний день накопительная часть пенсии может увеличиваться за счет:

∙ инвестиционного дохода пенсионного фонда;

∙ добровольных дополнительных страховых взносов;

∙ программы софинансирования, в которую можно было вступить до 31 декабря 2014 года;

∙ средств материнского (семейного) капитала.