МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Британский фунт стерлингов — древнейшая валюта Европы из числа тех, что находятся в обращении по сей день. Ровно тридцать лет назад она пережила крупнейшее падение курса в своей истории и теперь встречает этот юбилей очередным крупным падением до исторических минимумов к доллару, рассказывает агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов. Британский фунт упал после выхода Банка Англии на рынок облигации

26 сентября курс фунта к доллару опускался до 1,03 доллара, пробив исторический минимум в 1,054 доллара. "Текущее падение курса фунта имеет все шансы побить 30-летний рекорд давности, как по глубине падения, продолжительности, так и с точки зрения последствий для экономики Англии", — указал экономист.

Он напомнил, что тогда фунт начал стремительно падать по отношению к немецкой марке и доллару США. Событие стало столь значимым, что Банку Англии пришлось выйти из Европейской валютной системы (прародителю современной Еврозоны), а американский спекулянт Джордж Сорос в дополнение к огромным прибылям, получил всемирную славу человека, который сломал Банк Англии. В октябре и ноябре 1992 г. фунт, несмотря на все усилия Банка Англии, продолжил падать по отношению к доллару США и немецкой марке, напомнил он.

Только если 30 лет назад причины падения носили спекулятивный характер, то сегодня все иначе. Власти Великобритании приняли решение потратить 150 миллиардов фунтов стерлингов на субсидирование затрат на энергию для потребителей и предприятий.

По словам экономиста, большая часть этого заимствования должна быть профинансирована за счет продажи гособлигаций и приведёт к увеличению государственного долга. В дополнение к этому власти обещают продолжить снижение налогов. Эти меры связаны с обеспокоенностью властей состоянием британской экономики.

На этом фоне Банк Англии ведет повышение процентных ставок, чтобы справиться с галопирующей инфляцией.

"Англия оказалась в ловушке, за которую обычно сама критикует развивающиеся рынки. Это классическая спираль, когда политики ради восстановления доверия избирателей увеличивают государственные расходы. Но взамен экономика сталкивается с инфляцией, которая поглощает весь положительный эффект от вливания денег. Дальнейшая щедрость бюджетных расходов, вероятно, и дальше будет приводить к росту инфляции и падению курса фунта", — полагает эксперт.

В Банке Англии, по словам Бадалова, все это прекрасно понимают, говорят о существенном риске для финансовой стабильности Великобритании и поэтому объявили о начале покупок долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября 2022.