МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Льготы и выплаты мобилизованным гражданам в большей части совпадают с мерами поддержки, обеспечиваемыми тем, кто служит по контракту, включая присвоение статуса "Ветеран боевых действий" и следующими за этим статусом социальными льготами, пояснила агентству "Прайм"юрист Елена Кудерко. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Выплаты для них, как и для контрактников, составят не менее 195 тысяч рублей в месяц, чем старше звание, тем сумма больше. В некоторых регионах есть дополнительная финансовая поддержка мобилизованных. Например, в Москве им ежемесячно будут платить по 50 тысяч рублей во время прохождения службы.

"Мобилизованным положены бесплатный проезд, вещевое, продовольственное, жилищное обеспечение, а после увольнения — преимущественное право на зачисление в ВУЗы и на программы среднего специального образования", — подчеркнула эксперт.

После демобилизации всем участникам присвоят статус "Ветеран боевых действий", который предполагает освобождение от уплаты имущественного налога на один объект недвижимости, 50-процентную скидку на коммунальные услуги и право бесплатного проезда.

Предусматриваются и повышенные социальные гарантии на медицинское обеспечение в специализированных медучреждениях, санаторно-курортное лечение согласно медицинских показаний. Эти льготы зависят от региона, напомнила Кудерко.

За мобилизованными сохраняется рабочее место на срок службы, период мобилизации включается в трудовой стаж, а к пенсии в будущем полагается доплата. Приостанавливаются исполнительные производства и судебные процессы с их участием.

"Плюс дополнительные меры социальной поддержки и льгот на региональном уровне, например, льготы по транспортному налогу", — добавила эксперт. Кроме этого, в ближайшее время ожидается принятие решений относительно кредитных каникул и поддержки семей мобилизованных граждан.