Эксперт Бабин рассказал, что рубль останется под давлением санкций и цен на сырье в октябре
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В октябре рубль будет оставаться под давлением санкций и динамики сырьевых цен, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"На российском валютном рынке наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, который могут затронуть в том числе НКЦ, что приведет к блокировке операций с недружественными валютами", — отметил он.
В результате в пятницу, 30 сентября, доллар обвалился до 53,2 рубля, евро впервые с октября 2014 года опускался к 50,7 рубля. В то же время дружественные валюты даже подорожали к рублю. Вскоре доллар и евро также вышли в плюс, отыграв большие потери к российской валюте.
"Поэтому сейчас трудно прогнозировать курс рубля, традиционно формировавшийся на основе динамики пар USD/RUB и EUR/RUB. Такой прогноз не имеет особого практического смысла, поскольку котировки за один день ходят туда-сюда на 5-10%. То есть мы можем увидеть доллар как по 50, так и по 70 рублей, а главное, нет уверенности, что курс сохранится на достигнутых уровнях хотя бы несколько часов", — пояснил Бабин.
Что касается ключевых дружественных валют — китайского юаня и гонконгского доллара — то по отношению к ним рубль, скорее всего, в октябре будет постепенно дешеветь.
Давление на курс рубля будет оказывать уже произошедшее серьезное снижение сырьевых цен, что с некоторым временным лагом сокращает экспортную выручку, которая обеспечивает приток иностранной валюты на российский рынок. К тому же импорт постепенно восстанавливается. "Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, который установился у нас в последние месяцы, обеспечивая стабильность курса рубля", — резюмировал представитель БКС.
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