МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В октябре рубль будет оставаться под давлением санкций и динамики сырьевых цен, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Эксперт прокомментировал рост курса юаня на Мосбирже

"На российском валютном рынке наблюдается активный переток средств из валют недружественных стран в валюты дружественных из-за опасений санкций, который могут затронуть в том числе НКЦ, что приведет к блокировке операций с недружественными валютами", — отметил он.

В результате в пятницу, 30 сентября, доллар обвалился до 53,2 рубля, евро впервые с октября 2014 года опускался к 50,7 рубля. В то же время дружественные валюты даже подорожали к рублю. Вскоре доллар и евро также вышли в плюс, отыграв большие потери к российской валюте.

"Поэтому сейчас трудно прогнозировать курс рубля, традиционно формировавшийся на основе динамики пар USD/RUB и EUR/RUB. Такой прогноз не имеет особого практического смысла, поскольку котировки за один день ходят туда-сюда на 5-10%. То есть мы можем увидеть доллар как по 50, так и по 70 рублей, а главное, нет уверенности, что курс сохранится на достигнутых уровнях хотя бы несколько часов", — пояснил Бабин.

Что касается ключевых дружественных валют — китайского юаня и гонконгского доллара — то по отношению к ним рубль, скорее всего, в октябре будет постепенно дешеветь.

Давление на курс рубля будет оказывать уже произошедшее серьезное снижение сырьевых цен, что с некоторым временным лагом сокращает экспортную выручку, которая обеспечивает приток иностранной валюты на российский рынок. К тому же импорт постепенно восстанавливается. "Все это способно нарушить баланс спроса на инвалюту и ее предложения, который установился у нас в последние месяцы, обеспечивая стабильность курса рубля", — резюмировал представитель БКС.