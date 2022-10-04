МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Для россиян ситуация с иностранными валютами лучше не становится, поэтому инвесторам сейчас самое время сделать выбор или в пользу риска, или в пользу диверсификации долларов и евро, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт прокомментировал рост курса юаня на Мосбирже

"Западные страны продолжают вводить санкции, и неизвестно, останется ли вообще доллар в России. Его хождение в стране не запретят, но вряд ли он будет пользоваться высоким спросом у россиян как до 24 февраля", — отметил он и добавил, что сейчас для физлиц по счетам в недружественной валюте банки устанавливают невыгодные курсы и вводят комиссию. "Плюс некоторые банки находятся под санкциями и не могут переводить валюту", — отметил Антонов.

Он добавил, что инвестиции всегда сопровождаются определенными рисками. "Риски — это ответственность. Здесь либо фиксировать убыток, либо ждать, когда рубль ослабнет и продать с минимальными убытками. Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают", — рассуждает эксперт.

Если нет желания фиксировать убыток, можно перевести валюту в юань. Пара юань/рубль хорошо коррелирует с парами доллар/рубль и евро/рубль. Это, действительно, хорошая альтернатива без комиссий за хранение, посоветовал специалист.

При этом доллары, по его мнению, лучше всего продавать, так как есть риски столкнуться с такой же ситуацией, как с футом стерлингов — курс "британца" упал до 48 руб. и биржа прекратила торги. Представитель BitRiver не исключил, что Мосбиржа может прекратить торговлю долларом и евро.

"По всем инвестициям высокие риски и полная неопределённость. С начала года доллар подешевел относительно рубля на 22,5%, евро — на 36,7%. Как видим, на фоне продолжения умеренного укрепления рубля, российская валюта остается самым надежным инвестиционным инструментом", —резюмировал эксперт.