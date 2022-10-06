Юрист Соловьев: мошенники начали звонить россиянам через Viber и WhattsApp, чтобы выведать их данные
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В России появилась еще одна разновидность телефонного мошенничества. Так, гражданину поступает звонок по одному из мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp). Женский голос называет полностью фамилию, имя и отчество человека, а затем представляется сотрудником отдела дознания одного из региональных управлений МВД, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Псевдосотрудница МВД сообщает, что отделом возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Далее спрашивает, кем приходится человеку гражданин с такой же как у него фамилией, но другим именем и отчеством.
В данном случае фамилия потенциальной жертвы сохраняется, чтобы привлечь внимание и вызвать беспокойство, а вот имя и отчество являются вымышленными.
"Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником", — объясняет эксперт.
На следующем этапе мошеннической схемы злоумышленница сообщает, что подозреваемый подделал и предъявил в банк доверенность якобы от имени гражданина на снятие наличных и оформление кредитов. И, чтобы уточнить значимую для следствия информацию, ей необходимо сверить данные, которые представил "мифический преступник с реальной финансовой информацией гражданина".
Далее, по словам Соловьева, все развивается в зависимости от степени испуга и доверчивости жертвы. Это может быть просто выуживание конфиденциальной личной финансовой информации для совершения обмана в самое ближайшее время. А может быть и предложение перевести деньги на безопасный счёт или помочь следствию — участвовать в оперативных мероприятиях, следуя указаниям.
"Во всех трёх случаях итог один — потеря финансовых средств жертв. Необходимо помнить, что звонок по мессенджеру — однозначный признак мошенничества, а сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях", — заключает юрист.
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