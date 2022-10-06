МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В России появилась еще одна разновидность телефонного мошенничества. Так, гражданину поступает звонок по одному из мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp). Женский голос называет полностью фамилию, имя и отчество человека, а затем представляется сотрудником отдела дознания одного из региональных управлений МВД, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Банки прогнозируют рост телефонного и интернет-мошенничества

Псевдосотрудница МВД сообщает, что отделом возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Далее спрашивает, кем приходится человеку гражданин с такой же как у него фамилией, но другим именем и отчеством.

В данном случае фамилия потенциальной жертвы сохраняется, чтобы привлечь внимание и вызвать беспокойство, а вот имя и отчество являются вымышленными.

"Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником", — объясняет эксперт.

На следующем этапе мошеннической схемы злоумышленница сообщает, что подозреваемый подделал и предъявил в банк доверенность якобы от имени гражданина на снятие наличных и оформление кредитов. И, чтобы уточнить значимую для следствия информацию, ей необходимо сверить данные, которые представил "мифический преступник с реальной финансовой информацией гражданина".

Далее, по словам Соловьева, все развивается в зависимости от степени испуга и доверчивости жертвы. Это может быть просто выуживание конфиденциальной личной финансовой информации для совершения обмана в самое ближайшее время. А может быть и предложение перевести деньги на безопасный счёт или помочь следствию — участвовать в оперативных мероприятиях, следуя указаниям.

"Во всех трёх случаях итог один — потеря финансовых средств жертв. Необходимо помнить, что звонок по мессенджеру — однозначный признак мошенничества, а сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях", — заключает юрист.