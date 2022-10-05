МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Обычным гражданам узнать местоположение пользователя смартфона по уникальному номеру устройства самостоятельно нельзя, для этого необходим запрос от государственных органов, рассказал агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков. Вас подслушивают: за кем следят по телефону и как это понять

"Информацию о местонахождении человека по смартфону, зная уникальный номер EMEI аппарата и номер телефона, получить невозможно. Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений", — отметил он.

При помощи специальных приложений, установленных на смартфон, можно узнавать местоположение, например, детей и пожилых родственников.

"Согласованная передача данных о местоположении по надежным каналам связи может быть полезной, например, поможет родителям быть в курсе перемещений ребенка", — рассказал Новиков.

Но если такие данные будут доступны мошенникам, то возможно их использование для манипулирования в рамках различных незаконных схем, предупредил эксперт.

Что касается номера телефона, то с ним связано очень много личной информации абонента. "Для регистрации SIM-карты необходим паспорт, а при регистрации в соцсетях и мессенджерах необходимо указывать номер телефона. Соответственно номер телефона может помочь получить информацию о человеке. Если номер сохранен в контактах, то в мессенджерах, например, Telegram, Viber, WhatsApp, как правило можно сразу увидеть имя, фамилию, аватар аккаунта. Если в аккаунте на аватаре есть фотография владельца, то с помощью Яндекс или Google Картинок можно найти ссылки на аккаунты в соцсетях и не только в них», — рассказал собеседник агентства.

Попытка перевода через мобильный банк по номеру телефона, даже без совершения самой операции, позволит узнать имя, отчество и первую букву фамилии получателя.

Он добавил, что менее известный способ получения информации по номеру телефона — различные телеграмм-боты, в которые информация попадает из-за различных инцидентов, связанных с утечками информации.

Он напомнил о важности соблюдения правил кибергигиены: быть внимательным к собственным данным и стараться минимизировать их публикацию на открытых площадках. "Например, в соцсетях и мессенджерах можно регистрироваться под псевдонимом или внимательно следить за настройками приватности на открытых площадках, возможно, завести отдельную сим-карту для регистрации в банках и госорганах. Это несколько усложнит поиск чувствительной информации, но риск компрометации данных в случае массовых утечек все равно сохраняется", — пояснил эксперт. Поэтому важно помнить, особенно при общении по телефону, что человек, представившийся, например, сотрудником банка, может получить массу информации о вас даже из открытых источников. Не надо идти на поводу у эмоций — прервите звонок, наберите номер официального канала связи и получите достоверную информацию.