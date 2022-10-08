МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В России 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов гражданами за предыдущий год. В текущем 2022 году это число является рабочим днем, соответственно, переноса крайнего срока уплаты налога не будет, рассказал агентству Прайм" управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник. Военные освобождены от налога на имущество по некоторым объектам

До первого декабря надо уплатить налог на имущество, транспортный и земельный.

Налог на имущество рассчитывается с недвижимого имущества, находящегося в собственности гражданина. К такому имуществу относятся дома, квартиры, земельные участки, дачи, гаражи, машиноместа и другие недвижимые объекты. Расчет налога, в соответствии с кадастровой (инвентаризационной) стоимостью, производит ИФНС самостоятельно и направляет налогоплательщикам уведомление, расчет и квитанцию к уплате.

Транспортный налог оплачивается владельцами транспортных средств. Расчет также производит ИФНС, после чего гражданин получает уведомление, расчет и квитанцию к уплате", — добавил собеседник агентства.

Узнать, налоги с какого вашего имущества необходимо оплатить, можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте NALOG.ru. Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога", — посоветовал Мельник.

Так же до уплаты налога необходимо заявить о льготах или налоговых вычетах, это снизит сумму к уплате. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве.

В случае просрочки уплаты налогов, законом предусмотрены уплата пеней. Пеня рассчитывается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.