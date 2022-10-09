МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Если доллар и евро на следующей неделе смогут преодолеть отметку в 63 рубля, а юань — в 8,9, российскую валюту ждет новая фаза ослабления, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Россиянам рассказали, на что сейчас лучше потратить валюту

На уходящей неделе рубль играл на понижение: он подешевел к доллару на 5,38%, до 61,53 руб., к евро — на 5,82% до 60,01 руб., к юаню — на 3,33%, до 8,61 руб. "Торговые объемы по евро и юаню были на уровне средних значений за последние 30 дней — 816 млн евро и 6,7 млрд юаней. По доллару суточный объем упал до 1 млрд долларов", — отметил он.

Повышенная волатильность на рынке сохраняется после введения новых санкций против России. Европейские санкции включают экономические меры и персональные ограничения против лиц, причастных к референдумам и оборонной промышленности. Они предполагают запрет на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро. Также пакет включает в себя потолок цен на нефть и запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России на любую сумму. "Эти меры фактически закрывают россиянам доступ к криптокошельками на крупнейших криптовалютных биржах и одновременно стимулируют оперативное регулирования рынка в России. Что касается потолка цен на нефть, то его установит альянс G7. Когда появится официальный документ, Россия даст свой ответ на санкции", — отметил Антонов.

Для российской валюты внешний фон неоднозначный. Рубль ослабляется на опасениях снижения валютной выручки экспортеров из-за будущего потолка цен, тогда как, с другой стороны, рост нефтяных котировок и приближающийся налоговый период сдерживают покупателей валюты.

Спрос на иностранную валюту остается низким, поскольку у россиян и трейдеров пропал интерес к токсичным валютам. Западные страны по-прежнему могут ввести санкции против Национального клирингового центра, чем только укрепят рубль до новых максимальных уровней. Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время

В пятницу пара доллар/рубль торговалась на уровне 61,04 руб. Цена вернулась в четырехмесячный диапазон, в котором находилась с июля. Верхней его границей выступает уровень 62,80 руб., а нижнюю границу можно установить на отметке 54,50 руб. — актуальный диапазон до 15 октября. В качестве контрольного уровня стоит держать 63 руб. Все что сейчас происходит на рынке — обычный флэт внутри восходящего движения с 50 руб. до 64,95 руб. Если курс доллара закрепится выше 63 руб., то вот тогда по рублю резко возрастут риски к ослаблению до 70 руб. Объемы по нему низкие, а значит, цена подвержена резким колебаниям от 2% до 10% за сессию.

Пара евро/рубль торгуется на уровне 59,50 руб. Евро так же, как и доллар, остается торговаться в боковике с границами 51,00 — 66,65 руб. Коридор имеет нисходящий уклон. Объемы по евро остаются низкими из-за того, что "Газпром" прекратил поставки газа в Европу. Курс евро неплохо восстановился за счет укрепления евро на Форекс. На рынке наблюдается восходящая коррекция после длительного ралли доллара. По евро тоже критический уровень 63 руб. Если покупатели его снесут, то тогда рост усилится до 69 руб.

Для пары юань/рубль торговый диапазон 7,90-9,50 руб. Юань выступает защитным активом для инвесторов, которые продают токсичные валюты. Если цена пробивает уровень 8,90 руб., то ожидаем продвижения цены к 9,50 руб. При массовых продажах рубля рост может ускориться до 10 руб.

Если подвести итог, то у рубля присутствуют факторы как для укрепления, так и ослабления. "На дневных графиках рублевые пары торгуются в ограниченных четырехмесячных ценовых диапазонах. Перелома "медвежьего" тренда не произошло. Если доллар и евро пробьют уровень 63 руб., а юань 8,90 руб., то по рублю начнется новая фаза ослабления курса", — подытожил специалист.