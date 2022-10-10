МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Перемещения покупателей по торговым центрам отслеживают при помощи разных устройств и программ. О каких-то мы знаем точно, например, камеры наблюдения в залах видны невооруженным глазом. О других — только догадываемся. Зачем ритейлеры собирают о нас информацию, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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"Торговые центры могут считать посетителей с помощью специальных счетчиков на входах, но чаще этим занимаются арендаторы, используя тот же способ или учитывая чеки. Карты лояльности используют некоторые ТЦ, но скорее как маркетинговый инструмент", — отметил собеседник агентства.

Подключение к вайфаю тоже дает информацию о количестве посетителей ТЦ, но это в большей степени справочная информация, так как далеко не все посетители подключаются к местному интернету, как и посещают сайт торгового центра, если таковой есть.

Показатель трафика торговых точек используется в дальнейшем арендодателями при поиске новых арендаторов. "Их интересует, скольких посетителей можно в идеале получить", — объяснил он. Обычно трафик целенаправленно формируется уже при сдаче площадей в аренду. Достичь этого можно грамотной работой менеджмента. "Подбираются так называемые якорные арендаторы, как правило, торговые сети, привлекающие множество клиентов ежедневно. Им даются льготные ставки аренды", — рассказал Чеглов.

Потом менеджмент ТЦ подбирает остальные магазины, Это фоновые арендаторы, в основном живущие на сформированном другими трафике и дополняющие ассортимент торговой площадки до комплексного или универсального. "И здесь уже ставки аренды выше, они учитывают также местоположение павильона, востребованность ассортимента", — отметил он.
Точки общественного питания — так называемые ресторанные дворики — тоже положительно сказываются на проходимости ТЦ, подытожил он.