МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировую финансовую систему ждет неизбежная девальвация всех валют, но последствия будут тяжелее для бедных стран. Это — результат длинной цепочки экономических потрясений за последние тридцать лет, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев. В Госдуму внесли проект, разрешающий иностранцам торговать валютой в России

"Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Причем эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий: вначале, в 1991-2000 годы, накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, которые становились все доступнее; затем кризис 2008 года, еще больше увеличивший объем глобального долга (государственного, корпоративного и частного), пандемия коронавируса, обострившая проблемы в реальном секторе экономике; и, наконец, антироссийские санкции Запада создали ситуацию стратегической нестабильности в 2022 году", — перечислил собеседник агентства.

В результате у абсолютного большинства стран произошла разбалансировка бюджетов, в которых финансовый сектор экономики очень слабо коррелирует с реальным сектором. "Результатом этого состояния станет неизбежная девальвация валют", — прогнозирует экономист.

Кого коснется этот процесс? Всех, но в разной степени и с разной скоростью. "Разумеется, больше всего пострадают страны со слабой экономикой, сильной зависимостью от экспорта жизненно необходимых товаров (продовольствие, энергоносители, фармацевтика), многочисленным населением и большим долгом", — рассуждает он.

Затем идут более развитые страны, включая Западную Европу и Японию. В последнюю очередь это коснется США, отметил Григорьев.

"Кстати, США могут получить временную передышку, так как постоянный и динамичный рост ключевой ставки притягивает деньги глобальных инвесторов в доллар, что неизбежно ослабляет другие валюты. Более того, укрепление доллара осложняет странам и компаниям, занимавшим в долларах, обслуживание долга", — отметил он.

Валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки — турецкая лира, бразильский реал, аргентинский песо и на только — постоянно находятся в зоне риска. И, скорее всего, их новая девальвация не за горами, прогнозирует собеседник.

"У российского рубля сейчас очень специфичная ситуация. Пожалуй, это первый и пока единственный случай в мире (после распада СССР, разумеется), когда валюта такого крупного и значимого для мировой экономики государства фактически выведена из ядра мировой финансовой системы", — добавил он.

В этом есть минусы, с которыми уже давно сталкиваются и россияне, и российский бизнес. Но есть и плюсы. "Бури мирового финансового рынка, включая рост доллара и уход инвесторов в доллар, на России сейчас никак не сказываются. Дополнительной опорой для рубля являются наличие у России таких экономических козырей, как одна из ключевых ролей нашей страны на рынках энергоносителей, продовольствия и ещё в ряде критически важных сегментов мировой экономики. Безусловно, нынешняя крепость рубля носит отчасти искусственные характер, но это, скорее всего, поможет смягчить для нас глобальный кризис и его последствия", — подытожил экономист.