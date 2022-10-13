МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Мессенджеры прочно вошли в жизнь современного человека, почти каждый из нас пользуется сразу несколькими программами для переписки. Однако, как и любая программа или приложение, они могут не только помогать в решении бытовых и рабочих вопросов, но и нести определенную угрозу, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Названы телефоны, которые нельзя прослушать

Наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров, содержащие gif-анимацию, ссылки и текстовые файлы, уверяет он.

"С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут "подсадить" в ваш смартфон вредоносную программу, получить доступ к конфинденциальной информации», — говорит специалист.

Если на превью сообщения с незнакомого номера вы видите, что оно содержит такого рода контент, Магомедов советует удалять послание, даже не открывая его.

Не стоит также доверять сообщениям, содержащим призывы к действию или интригующие фразы. Например, "Переходи на сайт", "Выиграй приз", "Ты не поверишь, какое фото я нашел" и подобные.

"Если вы действительно стали победителем какого-то конкурса серьезной, не мошеннической акции, организаторы найдут способ связаться с вами другим путем», — отмечает эксперт. "Всевидящее око": кто следит за вами через смартфон

Также по-прежнему популярный способ «связи» преступников с потенциальной жертвой — это SMS-сообщения. Зачастую на такие уловки попадаются люди старшего возраста.

"Тревожный знак, если SMS приходит от контакта с обобщенным названием "Info", "Information", "Site" и так далее. Такие сообщения лучше удалять, не открывая, тем более, не переходя по содержащимся внутри ссылкам", — предупреждает специалист.

Для того чтобы свести к минимуму вероятность хакерской атаки, не забывайте регулярно сканировать смартфон при помощи антивирусного приложения. Не устанавливайте приложения, назначение которых вы не знаете. Объясните правила цифровой гигиены детям и пожилым родственникам и обязательно блокируйте незнакомые номера, которые рассылают подозрительный контент, резюмировал собеседник.