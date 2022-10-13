МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Новые санкции Запада на российский финансовый сектор не исключены, и Мосбиржа совместно с ЦБ РФ уже проводят работу по минимизации возможных ограничений на деятельность НКЦ и НРД. На случай отключении возможности торгов в "токсичных" валютах разработаны дополнительные процедуры, но никакого возврата к методам СССР в политике образования курса национальной валюты не будет, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов. Меж двух огней. Как перспективы ставок и рецессия влияют на доллар

"Россия живет в парадигме рыночной экономики и этим диктуется очень большое количество правил и устоев для финансовой сферы и экономики. Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится", — рассуждает он.

На данный момент предполагается, что основные курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения данных о курсе доллара к рублю и курсе доллара к иностранным валютам, размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков западных и иных государств.

"Кроме того, как известно нам, ЦБ РФ уже с 1 ноября 2022 года прекратит публиковать на своем сайте биржевую информацию о динамике курсов доллара США и евро к российскому рублю и показателях биржевых торгов в валютной секции Московской Биржи. При этом, общая доступная информация об итогах биржевых торгов по-прежнему будет размещаться на сайте биржи в разделе "Валютный рынок"/Итоги торгов", — указал Блинов.

По его словам, в определенный момент не исключен массовый отказ от "токсичных" валют, что вызовет очередную волну укрепления рубля. Однако глобальный тренд в большей степени зависит от происходящего в мировой экономике и от геополитической ситуации в мире. Важно не только то, какие новые санкции объявят, но и реакция валютного рынка на них, заключил он.