МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что действующее пенсионное законодательство не предусматривает доплат за многолетнюю трудовую деятельность пенсионерам, россияне, получившие почетное звание "Ветеран труда" за долгий стаж и хорошую работу, могут получить доплату к пенсии и ряд других мер поддержки, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова. Россиянам напомнили, какие выплаты изменятся с 1 октября

""Ветеран труда" — почетное звание в Российской Федерации, отмечающее людей за добросовестный многолетний труд. Право получения представляется гражданину при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин", — отметила она и добавила, что при наличии ведомственных наград необходимо минимум 15 лет стажа в определенной отрасли.

Разновидности звания ветерана труда зависят от местного законодательства или даже от нормативных актов работодателя. Федеральный статус действует на все территории страны, однако некоторые субъекты учредили дополнительные ветеранские звания. В этом случае в названии указывается наименование региона РФ и тогда это награда регионального статуса.

Свои награды могут вводить и работодатели: законодательно не запрещено поощрять работников любым способом. Разложить по баллам: как рассчитать будущую пенсию самостоятельно

"Можно учредить собственное звание ветерана труда предприятия и установить для таких ветеранов собственные льготы: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое (по решению руководства). Наличие одного из званий не несет в себе обязательства в присвоении двух других, но любой гражданин РФ может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия — либо какое-то одно из них", — пояснила она.

Существует постоянная добавка к пенсии ветерана и некоторые льготы, на которые может претендовать обладатель звания, отметила Захарова. Каждый регион помимо ежемесячной доплаты к пенсии устанавливает свои льготы для обладателя звания "Ветеран труда" может получить компенсацию расходов по ЖКХ, выплату на содержание и ремонт жилья или наем жилого помещения, на взнос за капремонт многоквартирного дома, бесплатное протезирование зубов и так далее.

В каком виде и размере предоставлять эти льготы, каждый регион решает по-своему. Часть из них можно обменять на денежный эквивалент, добавила экономист.