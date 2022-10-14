МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российскому рублю удается оставаться самой устойчивой валютой в мире даже в условиях геополитической напряженности. Фундаментальных причин для падения рубля ниже отметки в 70 рублей за доллар нет, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Назван срок, когда доллар окончательно "упадет"

Он отметил, что текущий диапазон стоимости доллара в коридоре 63-64 руб. можно было наблюдать в начале августа. На данный момент на рынке присутствует высокая волатильность, причиной которой является его низкая ликвидность. С начала весны количество участников и объемы торгов на валютной секции Мосбиржи снизились до 30-летних минимумов, поэтому любое политическое или макроэкономическое событие, как мы видим, моментально влияет на диапазоны торгов по рублевым парам — в краткосрочном периоде они значительно расширились.

При этом стабильности рубля сегодня ничего не угрожает, подчеркнул Антонов. "Фундаментальных причин для его ослабления до 70 руб. за доллар в течение октября и даже к середине ноября не просматривается", — отметил он и добавил, что с 1 января доллар подешевел к рублю на 14,85%, евро потерял 25,58%, а юань снизился на 27,70%.

В текущем году рубль остается самой твердой мировой валютой по сравнению с другими высокоразвитыми странами мира, которые впервые за 40 лет накрыла двузначная инфляция.

Особое внимание стоит уделить данным из США, где базовая инфляция ускоряет темпы роста, отражая усилившиеся структурные проблемы экономики этой страны. К началу ноября падение индекса S&P может составить 4%, с начала года рухнул на 24,95%. Ужесточение монетарной политики ФРС США продолжает оказывать заметное давление на рынки Северной Америки и Западной Европы, и одним из немногих бенефициаров в такой ситуации остается отрасль энергоресурсов, которая по-прежнему оказывает серьезную поддержку рублю.

"Доллар, британский фунт и особенно евро продолжают оставаться в сложном положении на мировом валютном рынке. Рубль долгое время был заметно недооценен, поэтому сценарий его умеренного укрепления пока не отменяется", — добавил эксперт.

Вероятно, на ослабление рубля через два-три месяца может повлиять рост объема торгов дружественными валютами для удовлетворения спроса на иностранную валюту российскими резидентами. Пока же рубль демонстрирует завидную стабильность, и цикл его умеренного укрепления может продолжиться до конца 2022 года. Этому будут способствовать рост доли рубля в международных расчетах, объемов торговли за рубли с партнерами по ЕАЭС и развитие трансграничной торговли.

Пока доллар не выйдет за пределы 65,5 рубля говорить о начале цикла ослабления российской валюты не стоит. Как только этот уровень сопротивления будет преодолен, для доллара откроется дорога к 70 рублям. Умеренное укрепления рубля — это наиболее вероятный сценарий, который будет реализовываться до конца осени. В этом случае доллар и евро, вполне очевидно, будут находиться в широком и пока еще органичном диапазоне 50-62 руб., а юань — 7,90-9,50 руб, резюмировал собеседник агентства.