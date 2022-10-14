МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Индексация пенсий неработающих пенсионеров в следующем году будет выше уровня инфляции на 2,6%, сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов. По просьбе агентства "Прайм" доцент кафедры ТПП " Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подсчитала, как изменится эта выплата. Россиян предупредили, кто может столкнуться с недоплатой пенсии

Она напомнила, что сейчас средний размер пенсии в России составляет 18 521 рубль.

"Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей", — отметила экономист.

Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения.

"С экономической точки зрения такое превышение может быть немного и завышено, но поскольку ситуация с ценами сложно прогнозируемая, правительство нашло возможность сделать индексацию чуть выше. Такое повышение не разгонит дальше инфляцию, поскольку сейчас мы как раз наблюдаем снижение покупательской способности", — рассуждает Иванова-Швец.

Небольшое вливание денег в экономику позволит простимулировать спрос, что положительно скажется на экономическом росте, резюмировала она.