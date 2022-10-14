МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Любители социальный сетей и мессенджеров уже могли не только привыкнуть к ботам, но и полюбить их. Однако эта обучающаяся программа, способная на автомате выполнять какие-либо задачи, имитируя деятельность человека, может в том числе выполнять и вредоносные задачи, предупредил агентство "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ботам можно поручить любые задания, например, слать слова приветствия новым зарегистрированных пользователям или банить нарушителей, отметил эксперт.

Однако стоит помнить, что маленького виртуального робота можно научить, чему угодно, в том числе и плохому, что и делают недобросовестные граждане, обладающие знаниями в IT.

"Вредоносных чат-ботов создают в основном для отправки оскорбительных, спамовых или фишинговых сообщений в мессенджерах или комментариях соцсетей. Вы также могли слышать о "ботнетах" и "спамботах". Последние являются частью вирусного и троянского ПО: они внедряются в компьютеры и другие устройства, подключенные к Интернету, а затем массово проходятся по веб-сайтам, оставляя спам-комментарии или рассылая фишинговые письма", — рассказал собеседник.

"Если бот просит ввести вашу личную информацию (не просто спрашивает, как вас зовут, но и требует ввести адрес, данные паспорта, карты или пароли), — есть все основания насторожиться, а не мошеннический ли это сервис. Такими данными не делятся, тем более с ботами", — добавил специалист.

Схемы обмана с использованиями Telegram-ботов мало отличаются от других. Вам могут присылать фейковые сообщения о взломе, шантажировать и угрожать слить информацию.

Внимательно смотрите на ссылки, прежде чем по ним переходить. У фишинговых ссылок странные доменные имена, лишь отдаленно созвучные с названием известных сайтов. Другой яркий признак фейковой ссылки — одни цифры: http://123.137.972.98, а также добавление значка @.

Другая распространенная схема мошенничества в Telegram — предложение купить доступ к секретным каналам. Последний тренд — справки с отсрочкой от мобилизации. На такие провокации вестись не стоит, резюмировал Кузьменко.