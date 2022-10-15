МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. С высокой долей вероятности Запад не сможет запретить России использовать доллар: мировой финансовый рынок сегодня открыт, и контролировать его совсем не просто. К тому же эта мера не эффективна и для экономики США. Однако в нынешних обстоятельствах ничего нельзя исключать. На вопрос о том, что будет, если такой сценарий все же реализуют, отвечают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Экономист рассказал, почему мы не увидим доллар по 50 рублей

ДОЛЛАР НЕ В ТРЕНДЕ

Если рассматривать текущее состояние валютного рынка, то можно утверждать: Россия курс на дедолларизацию взяла давно, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

В структуре торгов превалирует китайская национальная валюта. Но все же полноценное игнорирование доллара, по ее мнению, пока невозможно. Если Запад запретит России торговать долларом, то это поставит под удар торговые поставки. "При запрете использования доллара невозможно будет осуществить экспортно-импортные сделки. Причем, сегодня товарооборот с США остается достаточно большим, несмотря на санкции», — указывает экономист.

Между тем, разрыв между российской и западной финансовой системами необратим, поэтому перспектива полномасштабной интеграции в китайскую финансовую систему не кажется эксперту "такой уж далекой".

С другой стороны, финансовая система КНР остаётся закрытой для внешнего мира. Использование финансовых инструментов для иностранцев ограничено внутренней политикой Китая.

"В целом, полный запрет на использование доллара маловероятен по причине неэффективности данной меры прежде всего для экономики США", — констатирует Скрыль.

НЕ ФАТАЛЬНО

Мировой финансовый рынок сегодня открыт, и его сложно контролировать. Сложно запретить кому-либо покупать или продавать доллары, фьючерсы на нефть или крипту, сходятся во мнении эксперты. Рубль: и не надейтесь

"Но даже при развёртывании сценария запрета на торговлю долларом ничего фатального не случится. Мы уже длительное время переориентируем свои товарные и финансовые потоки на Восток в ущерб западным экономикам. Запретят торговать долларами — будем торговать юанями", — обнадеживает профессор школы бизнеса "Синергия" Максим Киселев.

Кстати, на прошлой неделе объем торгов юанями на Мосбирже впервые превысил объем торгов долларами.

В свою очередь эксперт аналитического центра «Синергии» Екатерина Федюкович полагает, что запрет на торговлю долларом может привести к развитию внебиржевой торговли. Возникнет проблема установления стоимости валюты. А возможным следствием станет увеличение курса доллара по отношению к рублю.

"Запрет будет неприятным обстоятельством, но не критическим для экономики страны. Произойдёт переход на другой механизм, ведь необязательно торговать на бирже: можно делать это и вне биржи, сделки можно совершать напрямую. Не все партнеры на это пойдут, но такие возможности все равно есть», — полагает аналитик.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Хотя ограничить Россию от оборота американской валюты практически нельзя, Запад может ввести санкции, значительно усложняющие расчеты. Две недели назад ожидалось, что новый пакет санкций со стороны США и ЕС будет включать в себя ограничения против институтов Мосбиржи — НРД (национального расчетного депозитария) и НКЦ (Национального клирингового центра). Но в очередной санкционный пакет запрет на деятельность этих организаций не вошел. Хотя Мосбиржа и Центральный Банк к таким действиям Запада готовы и предусмотрели вариант действий. Россиянам рассказали, сколько нужно накопить на "черный день"

Санкции против НРД уже были введены ранее: в результате часть ценных бумаг российских инвесторов на Западе оказалась заблокированной, а дивиденды по ним перестали приходить. Эти ограничения коснулись, в первую очередь владельцев бумаг иностранных эмитентов (акций и облигаций компаний США и ЕС).

Что касается запрета на деятельность НКЦ, то это главный институт Мосбиржи, который обеспечивает проведение валютных торгов в России. Если счета НКЦ будут заблокированы, то биржевые торги долларами и евро на Московской бирже окажутся невозможными. В этом случае курс будет устанавливаться за счет проведения внебиржевых сделок. Это означает, что ограничения коснутся только тех участников торгов, которые проводят сделки на бирже.

Банк России уже сообщал, что на такой случай подготовлен план действий: торги не прекратятся, а курс валют будет определятся другими инструментами. В том числе, это можно делать через валюты третьих стран: основные курсы других иностранных валют к рублю будут устанавливаться на основе соотношения данных о курсе доллара к рублю и курсе доллара к иностранным валютам, размещенных на официальных сайтах центральных (национальных) банков западных и иных стран.

Но в ближайшем будущем валютный рынок будет больше зависеть от трендов в мировой экономике и геополитике. В том числе, большую роль играют цены на энергоресурсы, мировая инфляция и риски стагнации. Для российского валютного сектора важно не только то, какие новые санкции могут или будут объявлены в будущем, но и то, как игроки рынка будут на них реагировать.