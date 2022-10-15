МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Ошибки в расчете пенсии могут закрасться из-за технического сбоя или по вине работодателя. К счастью, узнать об этом и вовремя все исправить можно гораздо раньше, чем наступит ваш пенсионный возраст, рассказывает агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"Чтобы своевременно обнаружить нестыковки, необходимо проверять свой индивидуальный лицевой счет — именно на нем аккумулируется вся информация о пенсионных правах и накоплениях", — поясняет она.

ИЛС — это электронный документ, с помощью которого пенсионный фонд определяет, кому какую пенсию платить. У каждого индивидуального счета есть уникальный страховой номер — СНИЛС. Кстати, ИЛС полагается не только гражданам России, но и других государств, и даже лицам без гражданства, которые проживают на территории России, добавляет юрист.

Запросить выписку со своего ИЛС может любой человек. Она нужна в том числе для того, чтобы проверить учтенный стаж, сведения о накопительной части пенсии, пенсионные баллы. "Таким образом вы сможете найти и оперативно исправить ошибки, чтобы через несколько лет воспользоваться пенсионными правами в полном объеме", — говорит Дзгоева. Россиянам рассказали, кому положены доплаты за "плодотворную работу"

Заказать и получить выписку с ИЛС можно несколькими способами. Самый простой — через портал Госуслуги или сайт Пенсионного фонда России. Запрос формируется автоматически, никаких заявлений и бланков дополнительно заполнять не нужно.

Кроме того, можно получить выписку путем личного обращения в МФЦ или любое отделение ПФР, причем независимо от места вашей прописки. Также можно заказать выписку через "Почту России": запрос лучше отправлять в Пенсионный фонд заказным письмом.

Выписка содержит довольно большой объем информации. В первую очередь эксперт рекомендует проверить несколько параметров, которые существенно влияют на сумму ваших будущих пенсионных выплат.

"Убедитесь, что в ИЛС указан правильный вариант формирования будущей пенсии. Их всего два. Это страховая и накопительная одновременно или только страховая. Последний вариант касается людей, рожденных раньше 1967 года, или если вы родились позже, но не обращались с заявлением на формирование накопительной части пенсии", — отмечает юрист.

Для первой категории есть исключение: мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную часть пенсии.

Если формируете и накопительную, и страховую пенсию, и при этом накопительная часть находится в государственной управляющей компании, то в выписке будет отражена полная информация о сумме накоплений с учетом инвестирования. Кому и когда повысят пенсии. Главные вопросы и ответы

Если же накопительная пенсия передана в управление негосударственному фонду, то этих сведений в выписке не будет.

"Также можно проверить количество пенсионных баллов и учтенный трудовой стаж. Сравните сведения в выписке и трудовой книжке. Сверьте размер вознаграждения, который вы получали от работодателей, со сведениями в выписке. Если суммы совпадают, то убедитесь, что ваши пенсионные баллы правильно рассчитаны. Формулу можно найти в свободном доступе в Сети с учетом всех коэффициентов", — объясняет Дзгоева.

Если в ИЛС обнаружилась ошибка, нужно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет. Подать заявление можно лично в любом отделении, на сайте ПФР или по почте. К нему в некоторых случаях нужно приложить документы, которые подтверждают недостоверность сведений в ИЛС.

Например, если ошибки касаются недостающего стажа и заработка с периода регистрации в качестве застрахованного до 1 января 2002 года; необходимо подтвердить иные периоды жизни, которые засчитываются в страховой стаж; организация, которая передала недостоверные сведения о вас, уже не работает.

В других случаях вы не обязаны представлять дополнительные документы.

Пенсионный фонд должен провести проверку и сообщить вам о результатах в течение 10 рабочих дней после получения заявления.

Если же ПФР придется запрашивать недостающие документы в других госорганах, то срок может быть продлен. ПФР может даже приостановить рассмотрение заявления на срок до трех месяцев. Поэтому юрист все же рекомендует подкреплять заявление подтверждающими документами, даже если они не являются обязательными.