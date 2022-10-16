МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Российская валюта растет вопреки санкциям и геополитическому негативу. С чем это связано и может ли рубль стать "миной замедленного действия", заложенной под доллар, выяснило агентство "Прайм". Меж двух огней. Как перспективы ставок и рецессия влияют на доллар

БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

Эксперты констатируют растущую дедолларизацию в российской экономике. Это происходит благодаря росту объема торговли в нацвалютах дружественных стран, отсутствию спроса со стороны компаний и населения на доллар США и евро и опасений, что из-за санкций на НКД и НКЦ расчеты в "токсичных" валютах производить станет вовсе невозможно.

Этот процесс будет продолжаться и нарастать, уверена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Она ожидает дальнейшего плавного укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки в 52-55 рубля к концу года.

По оценке главного аналитика "Совкомбанка" Михаила Васильева, в ближайшем будущем 60% внешней торговли будет вестись в отличных от доллара и евро валютах. Уже видны первые результаты такой политики: в торговле с Китаем Россия постепенно переходит на рубли и юани, в торговле с Индией — на рубли и рупии, с Турцией — на рубли и лиры. В свою очередь, Китай, по его словам, активно продвигает торговлю в юанях и продаёт гособлигации США (после ареста валютных резервов РФ и обострения отношений с США из-за Тайваня).

Следующим шагом, по мнению Васильева, могут стать создание Россией, Китаем и союзниками своих сырьевых бирж со своими котировками в национальных валютах, а также развитие независимой от Запада инфраструктуры финансового рынка. Доллар ушел в новый вираж: кого он потянет за собой

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РУБЛЬ

В пользу дедолларизации играет и тот факт, что рубль укрепляется вопреки санкциям Запада. С начала специальной операции он стал сильнее примерно на четверть, невзирая на беспрецедентные ограничения для российской экономики и заморозку ее резервов.

Это связано, прежде всего, с рекордно большим положительным сальдо торгового баланса и счета текущих операций платежного баланса в условиях ограниченной санкциями российской экономики, полагает Степанова.

На усиление рубля работает играет и тот факт, что объем обязательной к продаже отечественными экспортерами валютной выручки сокращается, считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин. Если раньше они должны были продавать 100% поступающей валюты, то теперь 50%. Кроме того, сам объем выручки сырьевых компаний (на которые приходится основной объем российского экспорта) снизился за счет падения цен на энергоносители на мировых рынках.

При этом курс рубля окончательно утратил прямую зависимость от стоимости нефти или голубых фишек на фондовом рынке. Эти и прочие обстоятельства сейчас не являются курсообразующими.

Девальвационные факторы имеют второстепенное значение. К ним эксперты относят укрепление доллара на мировом валютном рынке и возможное увеличение объемов параллельного импорта за счет улучшения ситуации с транспортными каналами и постепенным выстраиванием импортной логистики. Свой вклад могут вносить укрепляющийся на мировых рынках доллар и снижение цен на нефть, но лишь опосредованно. The Economist: сильный доллар обвалил мировые финансовые рынки

ЧТО С ДОЛЛАРОМ

А вот ситуация с долларом далеко не так однозначна. С одной стороны, его укрепление заставляет инвесторов перекладываться в американскую валюту из рисковых активов, что вызывает инфляцию в прочих странах. С другой — пытаясь бороться с "американским пылесосом" по выкачке денег из мировой экономики, они все чаще обращаются к торговле в нацвалютах, минуя американскую финансовую систему.

По мнению Васильева, хоть в моменте доллар и укрепляется, глобально его позиции как главной валюты мира пошатнулись. Ведь сила доллара во многом основана на том, что большинство сырьевых товаров в мире — нефть, газ, металлы, продовольствие — выражено в долларах. Чем больше стран будет уходить от него в расчетах и сбережениях, тем быстрее мировая экономика и финансовая система будут переходить от доллароцентричной к многополярной.

Сейчас мировая экономика находится на витке замедления — решение Федрезерва повысить ставки вкупе с крепким долларом разгоняет мировую инфляцию и снижает экономическую активность.



"Циклы замедления темпов роста экономик происходят в этом году синхронно в большинстве стран, возможно, и разворот инфляционных трендов в крупнейших экономиках тоже будет синхронным", — убежден финансовый аналитик УК "Открытие" Олег Федорович.

В этом случае не исключено, что расти быстрее будут те, кто уже сейчас сделал ставку на отвязку от доллара в торговых расчетах, а ведущая экономика мира окажется в аутсайдерах. Напрямую и изолированно от других валют рубль повлиять на это не сможет, а вот совместные действия России и ее союзников могут кардинально изменить мировой торговый баланс и положить конец эпохи безраздельной гегемонии американской валюты.