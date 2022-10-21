МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Вероятнее всего, пара доллар-рубль до конца осени останется в диапазоне последних месяцев 57-67, рассказал "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт объяснила, когда вас могут заставить вернуть часть зарплаты

По его прогнозам, до конца октября вероятно укрепление рубля благодаря октябрьскому налоговому периоду, который стартовал 17 октября и пик выплат которого придется на 25 и 28 октября. Экспортеры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом.

Аналитик объяснил, что основную поддержку рублю оказывает сохранение профицитного текущего счета платежного баланса РФ в условиях высоких цен на нефть, газ и другое сырье. В то же время положительное сальдо текущего счета постепенно сокращается из-за снижения экспорта и восстановления импорта, добавил Васильев.

"В пользу рубля также выступают сохранение жестких ограничений на движение капитала (нет продаж нерезидентов и оттока иностранного капитала), отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации, проводимая Банком России в условиях санкционных рисков на недружественные валюты, вероятное сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% на ближайшем заседании ЦБ 28 октября", — сказал аналитик.

По мнению Васильева, в первой половине ноября возможно традиционное для первой половины месяца умеренное ослабление российской валюты. В то же время динамика доллара будет зависеть от развития геополитической ситуации, возможных новых антироссийских санкций Запада, а также результатов промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября. Потеря демократами большинства в Конгрессе может позитивно сказаться на рубле и российских активах, так как может снизиться поддержка Украины со стороны США.

Согласно текущим раскладам, республиканцы возьмут Палату представителей, а Сенат останется за демократами, отметил аналитик.

Что же касается второй половины ноября, то здесь, по мнению Васильева, вероятно укрепление рубля благодаря налоговым выплатам. Аналитик также не исключил возможность встречи президентов РФ и США 15-16 ноября на саммите G-20 на Бали, что может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.

Васильев также выразил уверенность, что в ближайшие месяцы юань продолжит быстро замещать доллар и евро в российской экономике и финансовой системе.

"К концу осени объем торгов юанем на Московской бирже будет устойчиво превышать обороты по евро и обороты по доллару", — резюмировал аналитик.