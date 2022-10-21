МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Значительная часть проблем в экономике Британии связана с Брекзитом, именно это скрывают от граждан королевства отставка премьер-министра страны Лиз Трас, которая находилась на своем посту всего 44 дня, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев, автор Национального индекса тревожностей. Премьер-министр Великобритании Трасс уходит в отставку

"Отставка Лиз Трасс не стала неожиданностью для многих британцев — в последние дни газета Daily Star даже предложила делать ставки, кто продержится дольше, она или салат-латук, купленный в супермаркете Tesco 14 октября. Победил салат", — напомнил он.

Однако за всей фантасмагорией ситуации скрывается непростая экономическая реальность, сетует экономист. Даже видавшие много аналитики и эксперты оказались в шоке от того, что успела сделать Трас с британской экономикой всего за 44 дня, едва не спровоцировав полномасштабный финансовый кризис. "Предотвратить катастрофу удалось только благодаря оперативному вмешательству Банка Англии. И все это на фоне и без того сложной ситуации, связанной со снижением реальных доходов населения, ростом счетов за электроэнергию, забастовками на транспорте", — добавил Лебедев.

На самом деле, отставка Трасс скрывает от британцев то, что значительная часть проблем, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время, — это прежде всего результат Брекзита.

"С последствиями Брекзита так и не справилось ни одно из последних консервативных правительств. Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы", — резюмировал аналитик.