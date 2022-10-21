Аналитик Лебедев считает, что отставка Трасс скрывает от британцев проблемы Брекзита
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Значительная часть проблем в экономике Британии связана с Брекзитом, именно это скрывают от граждан королевства отставка премьер-министра страны Лиз Трас, которая находилась на своем посту всего 44 дня, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев, автор Национального индекса тревожностей.
"Отставка Лиз Трасс не стала неожиданностью для многих британцев — в последние дни газета Daily Star даже предложила делать ставки, кто продержится дольше, она или салат-латук, купленный в супермаркете Tesco 14 октября. Победил салат", — напомнил он.
Однако за всей фантасмагорией ситуации скрывается непростая экономическая реальность, сетует экономист. Даже видавшие много аналитики и эксперты оказались в шоке от того, что успела сделать Трас с британской экономикой всего за 44 дня, едва не спровоцировав полномасштабный финансовый кризис. "Предотвратить катастрофу удалось только благодаря оперативному вмешательству Банка Англии. И все это на фоне и без того сложной ситуации, связанной со снижением реальных доходов населения, ростом счетов за электроэнергию, забастовками на транспорте", — добавил Лебедев.
На самом деле, отставка Трасс скрывает от британцев то, что значительная часть проблем, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время, — это прежде всего результат Брекзита.
"С последствиями Брекзита так и не справилось ни одно из последних консервативных правительств. Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы", — резюмировал аналитик.
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