МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Тарифы на сотовую связь в 2023 году могут вырасти в пределах сложившейся инфляции. Конкретные цифры будут зависеть от того, как будут развиваться политические события, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Федеральная антимонопольная служба предписала МТС снизить тарифы

На рынке сейчас осталось очень небольшое количество крупных операторов. Они будут стремиться "держать маржинальность" и развиваться за счет уже имеющихся клиентов, поскольку привлечение инвесторов из-за рубежа осложнено, полагает он.

В России рынок поделен между четырьмя крупными операторами. Это "Мегафон", МТС, "Вымпелком" и Ростелеком. В большинстве городов страны инфраструктура сотовой связи уже создана, но вот освоение сельской местности, продвижение вглубь страны требует нового оборудования, преимущественно импортного.

Ситуация осложняется тем, что у трех компаний собственники попали под санкции Запада. Помимо этого, поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, у компаний увеличатся издержки на расширение сети. "Риски параллельного импорта возрастут, как и стоимость самого оборудования", — отметил экономист.

"За колебаниями розничных цен здесь следит ФАС, поскольку сотовая связь — социально важная инфраструктура", — добавил Чеглов.