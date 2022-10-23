МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Рубль по-прежнему демонстрирует уверенность и силы на зависть практически всем ключевым мировым резервным валютам, рассказал в разговоре с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл, что ждет рубль до конца осени

С 4 июля 2022 года рублевые пары остаются торговаться в ограниченных диапазонах, отметил он. Российская валюта выдержала все внешние удары, сохраняя стабильность против доллара и евро вблизи уровня 60 рублей.

По мнению Антонова, на следующей неделе (с 24 по 28 октября — прим. ред.) спрос на рублевую ликвидность сохранится на фоне продажи валютной выручки экспортерами. Пик налоговых платежей приходится на 25 октября. Во второй половине недели по рублевым парам ожидается незначительное повышение на фоне сохраняющихся геополитических рисков.

Что же касается доллара США, то недельный диапазон между 57,00 руб. и 65,00 руб. окажется наиболее вероятным, считает аналитик. Это значит, что период умеренного укрепления российской валюты еще продолжается. Для евро, вполне очевидно, будут актуальны значения в пределах 55,00-65,00 руб.

"Евро сильно штормит в последнее время из-за энергетического кризиса, поэтому рубль может сильнее укрепиться в единой валюте. Колебания по юаню ожидаются в диапазоне 8,00-9,05 руб", — сказал Антонов.

Октябрь становится еще одним успешным месяцем для рубля, резюмировал он.