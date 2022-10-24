МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. После резкого роста цен в начале года из-за сбоя логистических цепочек, громких и не очень уходов бренда, ажиотажного спроса в разных сегментах товаров начиная с середины лета Росстат стал рапортовать о начале дефляции (снижение цен). Эксперты назвали продукты, подешевевшие в России больше всего

В первую очередь это относилось к продуктам питания: если в марте сахар стоит по 120 рублей за кило и его продажа "в одни руки" была ограничена ритейлерами одним-двумя килограммами, то сейчас его можно спокойно купить в любом количестве по 60-70 рублей. Однако цены начали снижаться и на другие группы товаров: машины, частично — технику. Под действием каких факторов сейчас формируются цены в России и что будет дорожать в будущем агентство "Прайм" опросило экспертов.

КУРСЫ ВАЛЮТ ПОБОКУ

Весной рост цен компании-поставщики и производители объясняли резким удешевлением российской валюты: закупаемые за рубежом готовые товары зависели от курсов валют напрямую, а, например, рост цен на яйца был связан с импортными кормами и лекарственными препаратами.

Частично цены увеличивались из-за возникшего дефицита импорта: отказ иностранных логистических гигантов работать с Россией после начала спецоперации привел к тому, что огромное количество коммерческих грузов попросту не попали в страну. Например, по этой причине ценники на автомобили в салонах росли значительно быстрее, чем на официальных сайтах дилеров и те модели, которые год назад было дорого покупать за два миллиона, предлагались покупателям по 3 — 3,5 миллиона рублей.

Сейчас мы наблюдаем укрепление российского рубля к доллару. Казалось бы, импорт должен подешеветь. Но нет.

ЗАТРАТЫ И ИЗДЕРЖКИ

Как рассказала "Прайму" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, сдерживающим фактором для роста затрат производителей стало укрепление рубля. Перечислены продукты, которые могут подорожать в магазинах до конца года

"Если в марте средний курс доллара составлял 104 руб., то в июне-сентябре — около 60 руб. Кроме того, экспорт части российской продукции попал под экспортные ограничения, введенные как самой Россией, так и недружественными странами", — отметила она.

Это привело к тому, что рост закупочных цен на некоторые товары или сырье на внутреннем рынке замедлился или прекратился. Сюда можно отнести древесину и изделия из дерева, растительные масла, отдельные виды кормов для сельскохозяйственных животных или нефтепродукты.

Как прокомментировали ситуацию с розничными ценами в ассоциации производителей молочной продукции "Союзмолоко", с начала года рост цен на эту категорию продуктов составил 14,3%, но к середине года цены действительно потихоньку стабилизируются: в июле за месяц отмечено снижение на 0,3%, в августе — на 0,2%. Однако это связано не со снижением издержек или удешевлением сырья, а с тем, что молочные продукты являются социально значимой категорией и остро реагируют на изменения доходов населения.

"В сравнении с началом 2017 г. себестоимость производства молока в августе 2022 г. оставалась на 46,9% выше, а в июле 2022 г. — на 47,1% выше. Средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 г. по август 2022 г. выросли только на 23,3%. По данным Росстата, в августе 2022 г. цена товарного молока составила 33,2 руб./кг без НДС. Это исторический максимум не только для этого месяца, но и в целом за все периоды. До этого наибольшее значение уровня цены в августе было достигнуто в 2021 г. — 26,7 руб./кг.", — объяснили в организации.

При этом другие виды затрат — наоборот — выросли. "Выросла стоимость железнодорожных перевозок (+20% г/г), услуг трубопроводного транспорта (+30% г/г). Также рост издержек был вызван изменением логистических маршрутов и поставщиков", — рассказала Ващелюк.

Получается, что при снижении одних затрат производителям начинают обходиться дороже другие. "Рост цен на энергоресурсы (электроэнергию, дизель) нивелировали снижение затрат на корма", — приводит в пример ситуацию в отечественном животноводстве доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Исследование показало, насколько россияне больше любят мясо, чем рыбу

По ее мнению, в самой тяжелой ситуации оказались те производители, кто используют иностранные комплектующие, добавки, ингредиенты для производства своих товаров. Отечественных заменителей или нет, или их мало. Импорт прекращен или существенно сократился, товары-заменители из других стран могут отличаться по качеству. "Все эти факторы не позволяют снизить себестоимость", — отмечает экономист.

Еще одна причина, по которой российские импортеры не могут купить задешево товары за границей — инфляция в странах-производителях. "Импортируемые товары дорожают вследствие инфляции в странах-производителях, что отражается на их рублевых ценах даже при укреплении российской валюты", — пояснила Долгова.

ОТЛОЖЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Ожидать, что цены будут снижаться на все или большинство товаров — не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что издержки производителей продолжат расти. В том числе — и за счет импортозамещения, отметил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

"Сейчас импортозамещение находится на начальной стадии своего развития и говорить о том, что затраты стабилизировались, преждевременно. То, что мы сейчас наблюдаем в импортозамещении — это сохранение довольно хорошего ассортимента товаров, но преимущественно за счет параллельного импорта и налаживания работы иностранных компаний, которые перешли под управление российских собственников. Пока эти компании не несут каких-то новых больших издержек на то, чтобы поддерживать производство товаров. Эти издержки проявятся в будущем, и будут требовать инвестиций", — прогнозирует он. Борьба за выживание: продуктовая корзина европейцев станет им не по карману

По его мнению, в большей степени связанные с импортозамещением издержки несут производители продуктовых товаров, бытовой химии, программного обеспечения, многие отрасли потребительских товаров, электроники, автомобилей, фармацевтическую отрасль, производство бумаги. А вот роста цен из-за нарушений логистики Абрамов не прогнозирует.

На вопрос "Прайма" о том, стоит ли ждать роста цен на молочную продукцию в "Союзмолоке" ответили, что резких скачков не прогнозируют. "Сегодня мы видим, что российская экономика столкнулась с новыми вызовами, которые будут оказывать негативное воздействие на благосостояние населения и уровень экономической доступности товаров и услуг. Рост цен на молочные продукты всегда связан с платежеспособным спросом со стороны покупателя", — объяснили там и добавили, что ожидают смещение покупательского спроса в сторону традиционных молочных продуктов.

"Наиболее вероятно ослабление спроса на современные молочные категории, в том числе наиболее дорогие продукты из десертной группы, а также сыры и сливочное масло", — заявили в организации.

При этом Ващелюк из Совкомбанка добавляет, что текущая ситуация, когда одни товары дорожают, а другие дешевеют, продолжится и в ближайшие месяцы.