МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Чтобы в нынешних условиях рынка сохранить свои деньги, нужно ориентироваться только на те способы и механизмы на рынке, которые вам понятны. Ведь, выбирая продукты с высокой обещанной доходностью вы вместе с этим соглашаетесь и на столько высокий риск, напомнил в беседе с агентством "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин. Российские акции растут. Что им помогает?

Традиционно инструментом, опережающим по доходности инфляцию, являлись акции. "Это то, что доступно частным инвесторам и почти в любой момент времени может помочь не просто уберечь, но и приумножить ваши активы. Важно рассматривать инструменты с привязкой к конкретному моменту времени. Например, сейчас потенциал обогнать инфляцию имеют и облигации, которые традиционно идут с ней вровень. В нынешние времена я бы выбирал максимально консервативные бумаги, выпущенные государством или крупными компаниями", — рассказал эксперт.

В случае с акциями и облигациями крупных игроков существует шанс заработать двузначную доходность, что при депозитах на уровне около 7% очень интересная альтернатива, отметил Аржанухин.

Многие аналитики видят хороший потенциал роста в золоте. Но тут стоит помнить: покупая золотые слитки или монеты, вы тем самым существенно ограничиваете свою ликвидность из-за высокой разницы между ценой покупки и продажи. "Стоит рассмотреть металлические счета, но только в надежных банках, так как на них не распространяется система страхования вкладов", — подчеркнул собеседник агентства.

"Кроме этого именно сейчас (да и на длительных промежутках времени тоже) довольно привлекательно выглядят доллар и другие валюты, относительно которых у рубля есть шанс ослабнуть уже в ближайшем квартале. Каждый инвестор должен чётко понимать, что инвестиции в акции золото или другие инструменты, у которых нет фиксированной доходности, не дают возможности предсказать (как в случае с облигациями или депозитами) размер своего дохода. Поэтому инвестировать в такие инструменты необходимо, когда у вас нет четкого срока, в который эти средства могут вам понадобиться", — предупредил финансист и отметил, что в противном случае лучше пользоваться депозитами банков.

Есть более узконаправленные и не всем доступные инструменты типа прямых и венчурных инвестиций или алгоритмических стратегий, которые также могут показывать доход выше инфляции, но для не профессионального инвестора такие опции либо недоступны, либо без особых знаний крайне рискованны.

Недвижимость в качестве инструмента для инвестиций сейчас потерял свою актуальность, особенно, если речь о жилой, а не коммерческой недвижимости. Вкладываться в эти инструменты стоит только, если это потенциально более надежная логистика (складские помещения). В остальных секторах наблюдается явное снижение спроса.

Представитель Accent Capital рекомендовал, независимо от размера накоплений, не держать их в наличной форме и уж тем более дома. "С учетом нынешней ситуации только валютные накопления можно хранить в наличной форме в банковской ячейке, для остального лучше пользоваться услугами надежных банков и/или управляющих компании", — резюмировал он.