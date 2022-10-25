МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В интернете появилась новая "услуга": мошенники предлагают купить поддельный чек на технику из крупных магазинов, чтобы сдать ее в ремонт по гарантии или перепродать на вторичном рынке втридорога неоригинальную/восстановленную электронику под видом новой. Как отличить фальшивый чек при покупке гаджета с рук, рассказывает агентству "Прайм" директор Центра компетенций по цифровой экономике и GR IT-компании АТОЛ Юлия Русинова. В России в сентябре выросли цены на лекарства от простуды

Эксперты "Роскачества" подтверждают: прийти с поддельным чеком в магазин/сервисный центр не получится. В любом пункте приема обязательно смотрят на серийный номер, по которому видно, когда именно было продано устройство.

Данные, которые должны быть в чеке, определяются законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ и приказом ФНС, они являются обязательными для всех, кто применяет кассы. В числе прочего по закону в чеке должен быть QR-код. Его отсутствие сразу говорит о том, что документ не соответствует требованиям закона. "Поэтому первым делом обращайте внимание на его наличие", — указывает собеседница агентства.

Чтобы проверить достоверность чека, нужно установить приложение "Проверка чека", разработанное ФНС. После запуска приложения наведите камеру смартфона на QR-код чека, и вы получите ответ о его подлинности.

Существует также сайт для проверки чеков (https://kkt-online.nalog.ru/), на котором можно также считать QR-код или ввести часть реквизитов из чека.

"Если вы увидите надпись "некорректный чек", то перед вами однозначно подделка. В том же приложении вы можете оставить жалобу на данного продавца. А вот уведомление о том, что «чек корректен», — еще не повод окончательно поверить продавцу», — поясняет специалист.

Данные в поддельных чеках могут быть скопированы с настоящих, в том числе и QR-код. Поэтому эксперт советует внимательно сверять данные из бумажного чека и с сайта/приложения для проверки чеков — совпадают ли день и время покупки, наименование товара и др.

Бывает и другая ситуация: чек вроде бы настоящий, он был оформлен на контрольно-кассовой технике по всем требованиям, и данные на сайте ФНС и в самом чеке соответствуют. Но выбит этот чек неизвестным магазином. И вполне может оказаться, что на самом деле это и есть подставная компания, например, та, что продает поддельные чеки. Вместо данных несуществующего продавца мошенники могут указывать собственные реквизиты (ИНН и прочие данные).

Для проверки организаций есть раздел на сайте ФНС, также существуют специальные платные сервисы для специалистов.

К сожалению, вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. "Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков", — подытожила Русинова.