МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Тяжелая ситуация с энергоносителями в странах Европы может вызвать на политической арене новые перетасовки. Если премьер-министр Британии Лиз Трасс уже объявила о своей отставке, то другим лидерам европейского региона такие перспективы пока только грозят. Агентство «Прайм» опросило экспертов и выяснило, кто может стать следующим. Противоречивые сигналы: антироссийские санкции рвут Сербию изнутри

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Отставка Трасс уже через 44 дня работы на посту премьер-министра вызвала всплеск нескрываемой иронии и внутри королевства, и за его пределами. Хотя намного важнее оказалась неспособность Лондона найти выход из экономического тупика: предыдущего главу правительства Бориса Джонсона сменили под предлогом его неподобающего его положению поведения, хотя и он получал упреки в неспособности выработать какой-либо план развития страны. Как писала по этому поводу газета Guardian, Джонсон оставил хозяйство Великобритании «в плачевном состоянии».

Однако неспособность справиться с ситуацией и обуздать собственные экономики наблюдаются не только в Британии: через Ла-Манш, во Франции кратное удорожание электроэнергии вызвало бурю недовольства граждан. Например, рассерженные толпы на улицах Парижа полиция уже начала разгонять слезоточивым газом. Не менее тревожные сигналы поступали и из другой развитой страны ЕС — Италии (где недавно, как и в Британии, сменилось правительство). Жители Бельгии также недовольны нехваткой энергоносителей и их высокой стоимостью. Драматическое удорожание природного газа в Европе по индексу Title Transfer Facility (TTF) в прошлом году приняло в текущем уже хронические формы, влияющие практически на все аспекты жизни.

Если рассмотреть ситуацию во Франции повнимательнее, то можно разглядеть «порочный круг». В акциях неповиновения принимают участие, в том числе, сотрудники предприятий атомной энергетики. Это приводит к забастовкам, которые, в свою очередь, увеличивают риски дефицита электроэнергии наступающей зимой. Дороговизна энергии способствовала протестам, которые, в свою очередь, могут негативно сказаться на ее выработке и вновь увеличить цены. И хотя для Франции синоптики обещают аномально теплую погоду в ближайшее время, это не сможет отменить острые вопросы, связанные с прохождением предстоящего отопительного сезона.

О нервозности властей говорит и заявление президента Франции Эммануэля Макрона в конце прошлой недели, когда он обвинил США в двойных стандартах. "Есть выбор, который сделала американская экономика… но это порождает двойные стандарты — когда американские цены на энергию гораздо ниже, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам ", — отметил французский лидер в конце саммита ЕС в Брюсселе. Невооруженным глазом: разворот России на Ближний Восток стал заметен Западу

Это заявление привлекло большое внимание. В частности, российский сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале выразил недоумение критикой, озвученной Макроном. Он фактически потребовал от Белого дома искренности "в трансатлантической торговле". Против Европы, по словам Пушкова, "искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".

Скептически отреагировали и в Венгрии, партнере Франции по членству в ЕС. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш поприветствовал заявление Макрона словами "Доброе утро!" «Мы [в Венгрии] в прошедшие месяцы много раз говорили… что наша проблема не только в том, что цены очень высоки, и с этим надо справляться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что мы конкурируем на глобальном мировом рынке с такими предприятиями, которые получают сырье в четыре-пять-шесть раз дешевле, например, в США", — ерничает венгерский политик.

Как указывает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов, цены на газ в США в последние годы действительно были ниже, чем в Европе. Средняя цена на европейском хабе TTF в период с 2016 по 2021 годы составляла 251 доллар за тыс. кубометров, в это же время на американском хабе Henry — лишь 102 доллара за тыс. кубометров. "Такая разница связана с профицитом на американском рынке, возникшем в результате сланцевой революции, благодаря которой добыча газа в США в период с 2011 по 2021 годы выросла на 51%, до 934 млрд кубометров, — отмечает специалист. — Более того, из-за дефицита транспортной инфраструктуры на региональных американских рынках периодически возникает эффект отрицательных цен, когда производители газа доплачивают потребителям за саму возможность поставки сырья: это можно было наблюдать в Техасе весной 2019 года, когда цены опустились ниже нуля из-за внепланового ремонта на газопрововоде El Paso". Стакан пуст: хранилища Европы заполнены чужим газом

УДЕРЖАТЬСЯ В КЛЕСЛЕ

"По-хорошему, Макрон должен знать, как функционирует европейский рынок газа, — рассуждает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Но ведь до этого и французский министр [экономики Бруно Ле Мэр] тоже заявлял, что газ в четыре раза дешевле в США. Этому у меня два объяснения. Первое заключается в том, что европейские политики просто не знают, как функционирует рынок газа. Это ужасно, потому что именно они полны всякой решимости его реформировать. Ну, например, французский министр заявил, что надо просто позвонить в США и попросить дешевого газа. Сейчас Макрон об этом говорит, хотя на самом деле действительно терминалы американские являются частным бизнесом. Они вообще не продают СПГ. Они продают услугу по сжижению. Крупная коммерческая компания может выкупить мощность на терминале, купить газ по цене Henry Hub, заплатить терминалу фиксированную маржу за сжижение, нанять танкер и отвезти его куда угодно. Это действительно либерализованный рынок, где владельцы терминалов давно сняли с себя риски".

Второе вероятное объяснение слов Макрона эксперт видит в том, что европейские политики хотя бы примерно представляют себе, как работает рынок, но делают подобные заявления ради политической целесообразности. "То есть успокаивают избирателя тем, что у них есть решение нынешних кризисных явлений, — допускает Симонов. — То есть "мы сейчас позвоним в Вашингтон, все решим". Франция объята забастовками. И правительство должно ответить: "Сейчас позвоним в Америку, сейчас будет дешевый газ, сейчас атомные станции заработают". В этом плане возможны такие заявления".

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов напоминает, что "для французских политиков еще со времен де Голля принято иногда критиковать Америку, показывать свою некое фрондерство, независимость".

Он считает, что гораздо больше смысла было бы в критике французского энергетического гиганта Total, у которого также есть действующие контракты с поставщиками СПГ из США. "Но это, наверное, не очень помогло бы с политической точки зрения, — допускает эксперт. — А так он просто демонстрирует, что заботится о своих избирателях. Вот он критикует Америку, какой он вообще молодец и продвинутый французский персонаж". Макрону приготовиться: Франция на пороге невиданного социального взрыва

Иными словами, президент Франции пытается работать над имиджем защитника национальных интересов в условиях, когда в возглавляемой им стране с богатыми революционными традициями бушуют протесты, вызванные в значительной мере дороговизной энергии. А если держать в уме недовольство европейцев плодами "евроатлантической солидарности" для экономики и явно наметившуюся в регионе тенденцию к смене правящих элит, то попытка найти "виноватого" в лице Вашингтона, пусть и на уровне риторики, выглядит для Макрона нелишней.

Однако сейчас успех европейских лидеров, старающихся усидеть в своих креслах, во многом зависит от успешного прохождения отопительного сезона. А для этого критично сохранение накопленных запасов природного газа. Пусть сейчас они значительны (около 90%), но отопительный период достаточно долог и мало предсказуем, напоминает Natural Gas Intelligence (NGI) со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Timera Energy. А это означает как можно большее сокращение потребления (что не исключает непопулярные решения), надежду на теплую зиму и ослабления спроса на СПГ в Азии. Не исключается и продолжение поставок из России.

При этом в целом события на рынках природного газа разворачиваются таким образом, что для Европы "худшее, вероятно, еще впереди", заявил NGI независимый эксперт Нил Эткинсон.